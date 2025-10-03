Cayenne EV imat će najviše ekrana ikad ugrađenih u jedan Porsche

Nadolazeći luksuzni električni SUV donosi potpuno redizajniranu kabinu s golemim "Flow" zaslonom, opcijskim ekranom za suvozača i općenito vrlo digitaliziranom unutrašnjošću

Autonet.hr petak, 3. listopada 2025. u 20:50

Ovoga smo ljeta doznali prve tehničke detalje o nadolazećem modelu električnog Porschea Cayenne. Prva električna izvedba tog popularnog SUV-a stiže u prodaju sljedeće godine, a među ostalim donosi aktivni ovjes, elektromotore snage gotovo 1.000 konjskih snaga, performanse na razini trkaćih automobila i vučnu silu usporedivu s modelima s motorom s unutarnjim izgaranjem. Sada je iz Porschea otkriveno i nešto detalja vezanih uz kabinu nadolazećeg modela – koji možda neće svima biti po ukusu.

Najviše ekrana ikad

Porsche je, naime, služeno objavio izgled unutrašnjosti modela Cayenne EV, koja se ističe najvećim brojem zaslona ikad ugrađenih u jedan model tog proizvođača. Cijela je kabina osmišljena oko istaknutog središnjeg zaslona osjetljivog na dodir, nazvanog "Flow Display", za koji kažu da postavlja nove standarde u interakciji vozača i vozila.

Središnji je zaslon vizualno i funkcionalno podijeljen u dva segmenta. Njegov gornji, veći dio, namijenjen je složenijim funkcijama, poput prikaza navigacijskih karata i aktivacije različitih "raspoloženja" u vožnji. Funkcija je to koja će jednim dodirom prilagoditi ambijentalnu rasvjetu, klimatizaciju, zvuk i postavke sjedala na predefinirane postavke, kako bi se stvorio poseban ugođaj za svaku priliku.

Uži, donji segment ekrana sadrži prečace za ključne funkcije poput medija, poziva, grijanja sjedala i navigacije. Ispod "Flow" zaslona te na upravljaču ipak su zadržane i fizičke tipke za najčešće korištene funkcije, poput kontrole glasnoće i klimatizacije.

Digitalni kokpit budućnosti

Središnji zaslon nadopunjen je 14,25-inčnom zakrivljenom OLED digitalnom instrumentnom pločom za vozača te dodatnim 14,9-inčnim zaslonom za suvozača. Potonji će, slično kao u modelu Macan, omogućiti putnicima gledanje filmova i igranje videoigara, a posjeduje i zasebnu Bluetooth audio vezu, neovisnu o glavnom medijskom sustavu automobila.

Suvozačev zaslon bit će dostupan kao dodatna oprema na osnovnim modelima Cayenna, dok će u višim razinama opreme biti standardan. U vozilima koja ga ne budu imala, na njegovom će se mjestu nalaziti kožna ili platnena obloga usklađena s ostatkom interijera.

Ovaj model bit će i prvi Cayenne dosad s ugrađenim head-up zaslonom s proširenom stvarnošću, koji će na vjetrobran pred vozača projicirati navigacijske informacije i upute za zadržavanje vozne trake. Sve to bit će prikazano na virtualnom ekranu dijagonale 8,7".

Da bi digitalizacija bila zaokružena, Cayenne EV imat će i glasovnog asistenta pokretanoga umjetnom inteligencijom, pa će se glasovnim naredbama moći kontrolirati funkcije poput klime, grijanja sjedala, ambijentalne rasvjete, navigacije, radija i tome slično. Zahvaljujući tehnologiji digitalnog ključa električni će Cayenne biti moguće otključavati i mobitelima te pametnim satovima koji podržavaju Ultra Wideband (UWB) bežični komunikacijski standard.



