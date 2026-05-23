Cybertruck tijekom testiranja amfibijske vožnje zaglavio u jezeru, vozač uhićen

Namjerno pokretanje Tesline funkcije za vožnju kroz vodu završilo je potonućem vozila u jezeru Grapevine, ali i uhićenjem vozača zbog kršenja zakona o sigurnosti na vodi

U američkoj saveznoj državi Teksas policija je uhitila muškarca pod optužbom da je namjerno uvezao svoj Tesla Cybertruck u jezero Grapevine. Prema službenom priopćenju lokalne policijske uprave, incident se dogodio u sjevernom Teksasu kada je vozač odlučio testirati posebnu funkciju vozila pod nazivom "Wade Mode", koja je namijenjena amfibijskoj vožnji kroz plitku vodu – no, kako se ispostavilo, ne i kroz duboku.

Policija i hitne službe pozvani su na lokaciju nakon dojave o vozilu koje se nalazi u vodi blizu obale. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je srebrni električni kamionet djelomično potonuo i ostao zaglavljen u vodi, a vozač i putnici napustili su ga prije nego što su zatražili pomoć.

Neuspjelo testiranje tehnologije

Tijekom policijske istrage, vozač je izjavio kako je svjesno ušao u jezero s namjerom da aktivira sustav "Wade Mode". Prema službenom priručniku tvrtke Tesla, ovaj način rada omogućuje Cybertrucku ulaženje i vožnju kroz vodene površine, poput rječica ili potoka. Sustav je tehnički projektiran za svladavanje vodene dubine do najviše 81,5 centimetara (32"), mjereno od dna gume, uz maksimalnu brzinu takve vožnje 2-5 km/h. Međutim, ubrzo nakon ulaska u jezero, u vozilo je počela prodirati voda. Zbog otkazivanja sustava i nemogućnosti daljnjeg kretanja, unutrašnjost vozila je djelomično poplavljena, a automobil je ostao zaglavljen.

Zbog ovog postupka, teksaška je policija uhitila vozača. Tereti ga se za upravljanje motornim vozilom u zatvorenom dijelu parka i jezera, kao i za nekoliko teških prekršaja povezanih s neposjedovanjem propisane opreme za sigurnost na vodi. Cybertruck je izvučen iz jezera zajedničkom akcijom policije i vatrogasnih ronioca.