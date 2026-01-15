Dacia sprema jeftini EV na bazi Twinga

Dacia planira lansirati novi cjenovno pristupačan električni automobil baziran na Renault Twingu. Proizvodit će se u Sloveniji, a cilj mu je konkurirati kineskim modelima

Novi Dacijin cjenovno pristupačan električni automobil bit će temeljen na Renault Twingu, a očekuje se da će početna cijena u Europi iznositi oko 18.000 eura. Ovaj ulazni model ključan je za podršku Dacijinim ciljevima smanjenja prosječne CO2 emisije flote vozila.

Dok cjenovno pristupačni električni automobili iz Kine nastavljaju pristizati u Europu, pitanje za tradicionalne proizvođače više nije trebaju li odgovoriti, već koliko brzo to mogu učiniti. Za Daciju, rješenje je jednostavno - pobijediti ih na njihovom terenu nudeći povoljne električne automobile pod europskom značkom.

Rumunjski brend, dio grupacije Renault, već prodaje model Spring diljem kontinenta. Proizveden u Kini, Spring si je osigurao nišu kao jedan od najjeftinijih električnih automobila dostupnih u Europi, uključujući Njemačku, gdje se, uz ogroman popust od 5.000 eura, može nabaviti za samo 11.900 eura.

Poveznica s Twingom

Nadolazeći model bit će baziran na novom Renault Twingu. Za razliku od Springa koji se proizvodi u Kini, novi EV će se sklapati u Sloveniji, u istoj tvornici u Novom Mestu kao i njegov brat s motorom s unutarnjim izgaranjem.

"Naš cilj je u osnovi maksimizirati ponudu električnih vozila u segmentu mini automobila. Ono što vidimo jest da se A-segment, a vjerojatno u budućnosti i B-segment, vrlo brzo kreću prema potpuno električnim modelima“, potvrdio je za Auto News Dacijin šef prodaje Frank Marotte.

Kako bi se izbjegla kanibalizacija prodaje modela Spring, Dacia navodi da će novi model biti "potpuno drugačiji", ne samo u vanjskom stilu, već i u izboru boja, dizajnu interijera i kombinaciji opreme. Ideja je dati svakom modelu vlastiti identitet, čak i ako služe sličnoj svrsi na pristupačnom kraju spektra električnih vozila.

Dacia je već otkrila nekoliko natuknica o dizajnu. Skica je pokazala kompaktni hatchback s crossover elementima i oštrim linijama, dok se suzdržaniji, kamuflirani prototip pojavio tijekom kvartalnog poslovnog izvješća. Nijedan ne daje potpunu sliku, ali oba sugeriraju da novi EV neće biti samo ublažena kopija Springa.