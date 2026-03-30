DENZA najavljuje globalno širenje uz Daniela Craiga kao zaštitno lice

BYD je objavio da će britanski glumac Daniel Craig bidi zaštitno lice njihove nove kampanje za automobilsku marku DENZA, povodom ekspanzije planirane za 2026. godinu

Automobilska marka u vlasništvu BYD-a, DENZA, posvećena je vozilima nove energije i održivoj mobilnosti. Uz korištenje tehnoloških inovacija i dizajna nadahnutog europskom estetikom, najavljue da planira jačati svoju tržišnu prisutnost. Britanski glumac Daniel Craig, svjetski poznat po ulozi Jamesa Bonda, bit će lice nekoliko modela koji će biti predstavljeni ove godine kroz marketinške kampanje na različitim kanalima, uključujući i TV spot.

Suradnja s glumcem prati pozicioniranje marke DENZA na globalnoj sceni uoči prvog europskog lansiranja modela. Riječ je o predstavljanju modela Z9GT shooting brake, koje će se održati 8. travnja u pariškoj opernoj kući Palais Garnier.

Stella Li, izvršna potpredsjednica BYD‑a, izjavila je: "Daniel Craig utjelovljuje snažnu kombinaciju snage, profinjenosti i autentičnosti. Upravo te vrijednosti duboko su povezane s onime što DENZA predstavlja. Dok marku uvodimo na svjetska tržišta, diljem Europe, Latinske Amerike, Bliskog istoka i Afrike, ponosni smo što surađujemo s glumcem čija prisutnost i karakter odražavaju duh brenda. Zajedno želimo pokazati kako se tehnologija, dizajn i emocija mogu povezati u novu viziju premium mobilnosti."

Više o marci DENZA

DENZA je marka mobilnosti unutar BYD Grupe. Objedinjuje dizajn nadahnut europskom estetikom s tehnološkim platformama u automobilskom segmentu. Osnovana je 2010. godine kao zajednički pothvat tvrtki BYD i Daimler, a prvi model predstavljen je 2014. godine. Na europsko tržište DENZA ulazi tijekom 2026. godine s ponudom od tri modela, predvođenom modelom Z9GT.