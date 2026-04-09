DENZA se širi na globalno tržište, prvi modeli su shooting brake Z9GT i monovolumen D9 DM-i

DENZA, automobilska marka BYD grupe, službeno je predstavljena u Parizu, gdje su otkriveni prvi modeli za globalno tržište kao i tehnologija brzog punjenja do 1500 kW

Automobilska marka pod okriljem BYD-a, DENZA, najavila je izlazak izvan granica Kine na globalno tržište. Događanje održano u palači Garnier u Parizu poslužilo je kao premijera ove marke za europsko tržište električne mobilnosti, pri čemu je predstavljen i novi slogan "Tehnologija koja pokreće eleganciju" usmjeren je na vozila nove energije (što označava električna vozila i plug-in hibride).

Stella Li, izvršna potpredsjednica BYD-a, izjavila je tom prigodom: "'Tehnologija koja pokreće eleganciju' slogan je kojim marka DENZA iznova definira pojam premiuma – gdje se napredna tehnologija besprijekorno uklapa u svakodnevni život i stvara čišće, jednostavnije i ugodnije iskustvo vožnje. Iza ove filozofije stoji čak 120.000 inženjera BYD grupe koji kontinuirano pomiču granice mogućega. Vjerujemo da je došlo vrijeme da tehnologija nadahne ljude širom svijeta, a DENZA će to dodatno potaknuti."

Marku prije svega karakteriziraju tehnološka rješenja poput brzog punjenja i neovisnog upravljanja stražnjim kotačima s dva elektromotora, što pozitivno utječe na upravljivost i manevriranje vozila. Na globalno tržište DENZA dolazi s dva modela: DENZA Z9GT i DENZA D9.

Z9GT – shooting brake

Shooting brake Z9GT dostupan je kao električno vozilo i kao Super Hybrid DM, a dizajnerski i funkcionalno spaja siluetu sportskog automobila s praktičnošću karavana. Pokreću ga tri motora, što je tehnički najnapredniji pogonski sustav marke DENZA. Z9GT ubrzava od 0 do 100 km/h za 2,7 s te posjeduje sustav neovisnog upravljanja stražnjim kotačima koji omogućuje polukružno okretanje u uskom prostoru i kretanje u stranu.

Unutrašnjost uključuje 50" head-up zaslon proširene stvarnosti, 17,3" središnji zaslon multimedijskog sustava te dva dodatna 13,2" zaslona za instrumentnu ploču i suvozača.

D9 – monovolumen

DENZA D9 DM-i je monovolumen koji može primiti sedmero odraslih osoba visine do 180 cm, uz prtljažni prostor za sedam kofera i poslovnih torbi. Pogonska jedinica DM-i uključuje pogon na sva četiri kotača, 210 km dosega na električni pogon te ukupni doseg od 950 km s punom baterijom i spremnikom goriva.

Oba vozila koriste audiosustave nastale u partnerstvu s tvrtkom Devialet. Model Z9GT opremljen je s 20 zvučnika, a model D9 sa 16 zvučnika, uz primjenu Dolby Atmos tehnologije.

Brzo punjenje

Novi modeli uvode tehnologiju brzog punjenja FLASH Charging na europsko tržište. Sustav se temelji na BYD-jevoj Blade bateriji druge generacije i omogućuje punjenje snagom do 1500 kW. Opcije uključuju punjenje od 10 do 70 % za 5 minuta, od 10 do 97% za 9 minuta, dok je na temperaturi od -30°C punjenje od 20 do 97% moguće za 12 minuta. BYD planira izgradnju 6000 FLASH Charging punionica izvan Kine u sljedećih 12 mjeseci, od čega 3.000 u Europi.

Na europskom tržištu DENZA će se prvo pojaviti u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, a do kraja godine planira se širenje na 30 zemalja. Prodajnu mrežu činit će najmanje 150 prodajnih salona. U Latinskoj Americi prodajni saloni otvoreni su u Brazilu i Meksiku.