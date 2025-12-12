Država od 15. siječnja daje 45 milijuna eura za e-vozila za taksi, dostavu i dijeljenje prijevoza

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je detalje javnog poziva za novu rundu subvencija nabavke novih električnih vozila, s fokusom na pravne osobe, dostavu i taksi

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Nabava električnih vozila za pružatelje usluge autotaksi prijevoza, korisnike dostavnih vozila i pružatelje usluge dijeljenja vozila". U ovoj rundi poticaja prijavitelji mogu biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici: pružatelji autotaksi prijevoza, korisnici dostavnih vozila te pružatelji usluge dijeljenja vozila (car sharing).

Najveće ulaganje u elektromobilnost dosad

Očekivani učinak Poziva je nabava najmanje 5.000 električnih vozila, kaže FZOEU, čime bi se trebalo postići ukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova za 15.938,90 tCO 2 godišnje i uštede energije od 84.924.66 MWh godišnje. Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda EU u okviru ovog Poziva iznosi 45 milijuna eura: za pružatelje autotaksi prijevoza 22 milijuna, za korisnike dostavnih vozila 20 te za pružatelje usluga dijeljenja vozila 3 milijuna eura – pa će to biti dosad najveće ulaganje države u električnu mobilnost.

Prijave će početi 15. siječnja. Ovo je ujedno i prvi natječaj namijenjen sektorima s najvećim dnevnim prevaljenim kilometražama, a time i najvećim utjecajem na kvalitetu zraka u gradovima. Taksi i dostavna vozila u Hrvatskoj u prosjeku prelaze 60.000 do 120.000 kilometara godišnje, što je i do 10 puta više od prosječnog privatnog vozila, pa zamjena takvog vozila električnim ima višestruko veći učinak na smanjenje emisija nego zamjena prosječnog privatnog vozila.

Uvjeti natječaja

Kao i u natječaju za pravne osobe iz listopada, autokuće ne podnose prijave u ime kupaca. Prijavitelji sami otvaraju korisnički račun, ispunjavaju prijavu i prilažu dokumentaciju. To proces čini transparentnijim, ali i zahtjevnijim za sve koji prvi put ulaze u sustav prijava. Dokumentacija Fonda dostupna je na ovom mjestu.

Bitno je napomenuti i da su prihvatljivi troškovi za nabavku automobila sljedećih karakteristika:

Nabava novog električnog vozila N1 kategorije (motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t) s korisnim kapacitetom baterije od 75 kWh i više,

Nabava novog električnog vozila M1 kategorije motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše 8 sjedišta) s korisnim kapacitetom baterije od 40 kWh i više.

Najviši iznos sredstava iz koji može biti dodijeljen za financiranje jednog vozila u sklopu ovog Poziva je 9.000 eura. Mikro i mali poduzetnici mogu ostvariti subvencioniranje do 50% prihvatljivih troškova vrijednosti vozila, srednjima je to ograničeno na 40%, a velikima na 30%.

"Na hrvatskim cestama danas vozi oko pet tisuća taksija, a ovim je natječajem samo za taksi sektor osigurano dovoljno sredstava da njih oko 2.500 prijeđe na električna vozila. Drugim riječima, svaki drugi taksist može dobiti poticaje", primijetio je predsjednik udruge za elektromobilnost Strujni krug Hrvoje Prpić.