Država ove godine subvencionira električna vozila samo pravnim osobama

U kontekstu sve većih ulaganja u zelenu tranziciju elektrifikacija voznog parka prepoznaje se sve više kao ne samo ekološki odgovorna, već i ekonomski isplativa investicija, a pojedina tvrtka moći će ostvariti čak do 90.000,00 eura sufinanciranja – kažu iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) prilikom objave uvjeta za program sufinanciranja električnih vozila namijenjen pravnim osobama i obrtnicima.

Pojasnili su i zašto je ove godine subvencioniranje usmjereno na tvrtke, a ne na privatne osobe kao što je to bilo često u dosadašnjim slučajevima. Promet, kažu, utječe značajno na emisije CO 2 i kvalitetu zraka, a ovim se programom djeluje upravo u smjeru smanjenja tih emisija. Zainteresirane tvrtke, pravne osobe i obrtnici, tako mogu očekivati da će, uz sredstva Fonda, investicija u vozila s nultim emisijama biti značajno brže isplaćena kroz uštede u troškovima goriva i održavanja.

Uvjeti natječaja

Kao i u dosadašnjem programu sufinanciranja, za L kategorije Fond će korisnicima osigurati do 2.500 eura, a za M1 i N1 kategorije i do 9.000 eura po vozilu, odnosno 40% njegove vrijednosti. Pritom je važno imati na umu kako cijena vozila L i M1 kategorije ne smije prelaziti 50.000 eura bez PDV-a. U slučaju kupnje vozila iz kategorije M2, M3, N2 i N3, sufinancirat će se do 40% iznosa, a osim električnih, sredstva će se moći dobiti i za vozila na vodik. Jedan pravni subjekt moći će se prijaviti za veći broj vozila, a maksimalan iznos sufinanciranja koji će moći ostvariti po ovom pozivu je 90.000 eura.

Prijava za sufinanciranje će biti u potpunosti elektroničkim putem, kroz NIAS putem sustava eFZOEU. U slučaju odobrenog sufinanciranja, korisnicima će moći biti priznat trošak kupnje i plaćanja vozila nastao od 8. kolovoza 2025., a priznavat će se i trošak predujma za kupnju nastao i plaćen najranije 1. siječnja 2025. godine. Vozilo koje je u cijelosti plaćeno prije 8. kolovoza 2025. nije prihvatljivo za sufinanciranje.

Rok do kojeg sva vozila trebaju biti kupljena odnosno plaćena je 31. svibnja 2026. godine. Korisnik bespovratnih sredstava bit će obvezan Fondu podnositi godišnja izvješća u periodu od 3 godine od datuma isplate, kroz koja će dokazivati da je vozilo još uvijek u vlasništvu te da redovito podmiruje troškove leasinga, odnosno, nakon otplaćenog leasinga, da je stekao vlasništvo nad istim.

Svi osim autoprijevoznika

Iako je će poziv biti dostupan pravnim osobama, za sufinanciranje se neće moći prijaviti tvrtke registrirane za cestovni prijevoz robe i taksi prijevoznici. Naime, za takve tvrtke Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema poseban program vrijedan 45 milijuna eura, koji će biti financiran u okviru Modernizacijskog Fonda. Osim toga, dodatnih 45 milijuna eura planira se plasirati u dekarbonizaciju prometa putem financijskih instrumenata, u okviru projekta na kojem Ministarstvo surađuje sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, zaključuju iz Fonda.

Detalje o predstojećem natječaju moguće je pronaći ovdje, datum početka podnošenja prijava bit će određen naknadno, prilikom objave Javnog poziva.