Država priprema 45 milijuna eura za nabavku e-vozila za taksi, dostavu i dijeljenje prijevoza

Nakon "običnih" tvrtki, država će sufinanciranjem nabave električnih vozila "počastiti" i one koji su pri aktualnom pozivu bili isključeni – taksiste, dostavljače i 'car sharing' kompanije

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u javnu je raspravu na platformi e-Savjetovanja pustilo prijedlog Poziva za dodjelu sredstava pod nazivom "Nabava električnih vozila za pružatelje usluge autotaksi prijevoza, korisnike dostavnih vozila i pružatelje usluge dijeljenja vozila". Taj bi Poziv trebao biti objavljen u sljedećoj rundi sufinanciranja kupnje novih električnih vozila za skupine pravnih osoba koje su aktualnim pozivom bile isključene – kompanije koje se bave dostavom, taksi prijevozom te dijeljenjem vozila (car sharing).

Sufinanciranje najmanje 5.000 vozila

Dokument na platformi e-Savjetovanja prvi je uvid koji smo dobili u nadolazeći program sufinanciranja modernizacije prijevoznih sredstava za navedene svrhe. Predmet Poziva je podupiranje nabave vozila s nultim emisijama, tj. električnih vozila kategorije M1 ili N1, a u skladu s ciljem ispunjavanja obveza koje se tiču smanjenja emisija stakleničkih plinova u sektoru prometa. Taj cilj kaže da bi se emisije u odnosu na razine iz 2005. godine morale smanjiti za 20,99% do 2030. godine.

Ministarstvo kaže da se u sklopu ove runde subvencija predviđa nabava najmanje 5.000 električnih vozila, kojima će se postići ukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova za 15.938,90 tona CO 2 godišnje, kao i ušteda energije od 84.924,66 MWh godišnje. Za to, predviđen je raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda EU od 45 milijuna eura. On se dijeli na tri ranije navedene kategorije na sljedeći način:

za pružatelje autotaksi prijevoza 22 milijuna eura,

za korisnike dostavnih vozila 20 milijuna eura,

za pružatelje usluge iznajmljivanja i davanje u zakup automobila (dijeljenje vozila) 3 milijuna eura.

Do 50% ili 9.000 eura

Najviši iznos sredstava iz koji može biti dodijeljen za financiranje jednog vozila u sklopu ovog Poziva je 9.000 eura. Mikro i mali poduzetnici mogu ostvariti subvencioniranje do 50% prihvatljivih troškova vrijednosti vozila, srednjima je to ograničeno na 40%, a velikima na 30%. Načelo zabrane dvostrukog financiranja podrazumijeva da nije dozvoljeno dvostruko financiranje istih troškova iz sredstava Modernizacijskog fonda i drugih programa Europske Unije te javnih izvora.

Uz ostale uvjete tipične za EU financiranje, poput registracije odgovarajuće djelatnosti i "čistog" poslovanja tvrtke, navodi se i da se kroz ovaj Poziv mogu sufinancirati nova električna vozila kojima će se zamijeniti postojeća, ali samo ako su ona zabilježila godišnju kilometražu veću od 30.000 km između dva posljednja tehnička pregleda.

Kako bi zadovoljila uvjete sufinanciranja, nabavljena električna vozila kategorije N1 (motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t) moraju imati bateriju kapaciteta najmanje 75 kWh, a za kategoriju M1 (motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše 8 sjedišta) donja granica je 40 kWh.

Sufinanciranje će operativno provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Točan planirani datum otvaranja Poziva nije objavljen, no krajnji datum njegovog zatvaranja jest – bit će to 30. rujna 2026. godine. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. studenoga.