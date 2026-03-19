Električni BMW i3 – tehnološka prekretnica serije Neue Klasse s 900 kilometara dometa

BMW je službeno predstavio model i3 50 xDrive, drugi automobil iz serije Neue Klasse, koji označava potpunu transformaciju marke prema elektromobilnosti. Riječ je o prvoj potpuno električnoj seriji 3 opremljenoj s dva elektromotora, po jednim na svakoj osovini, koji zajedno isporučuju snagu od 345 kW (469 KS) uz maksimalni okretni moment od 645 Nm. Vozilo koristi šestu generaciju tehnologije BMW eDrive, koja uz sustave poput BMW Panoramic iDrive i Heart of Joy, teži redefiniranju iskustva vožnje u digitalnom dobu.

Dvostruki bubrezi

Dizajnerski, novi i3 zadržava prepoznatljive sportske proporcije limuzine, ali ih interpretira kroz moderni vizualni jezik. Karakteriziraju ga dugi međuosovinski razmak, kratki prevjesi i silueta koja se sužava prema natrag. Prednjim dijelom dominira inovativni svjetlosni potpis koji spaja rešetku hladnjaka i dvostruka prednja svjetla u jedinstvenu cjelinu, čime su na masci iscrtani "dvostruki bubrezi" – što bi se lako moglo pokazati jednako kontroverznim kao i predimenzionirana rješenja nekih dosadašnjih modela.

Unutrašnjost modela maksimalno iskorištava prednosti električne platforme, pa donosi prostranost kabine, uz zadržavanje fokusa na vozača. Središnji dio elektroničke arhitekture čini računalni sustav nazvan "Heart of Joy", čije su reakcije deset puta brže u odnosu na dosadašnje sustave. Uz potporu tri dodatna superračunala, ovaj sustav upravlja dinamikom vožnje i omogućuje precizno rukovanje svim funkcijama vozila. Tehnološki napredak prati i sustav Symbiotic Drive, koji uvodi asistiranu vožnju u novu razvojnu fazu, pružajući sigurnost i komfor pri dugim putovanjima.

Zahvaljujući 800-voltnoj tehnologiji i novim baterijama s okruglim ćelijama, BMW i3 nudit će domet do 900 kilometara prema WLTP ciklusu. Kapacitet DC punjenja od 400 kW omogućuje nadopunu energije za 400 km vožnje u svega deset minuta. Osim brzog punjenja, vozilo nudi i funkcije dvosmjernog punjenja, uključujući Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home i Vehicle-to-Grid. To znači da automobil može služiti kao izvor energije za vanjske uređaje ili kućanstvo.

Modernizirana tvornica

Proizvodnja novog modela i3 odvijat će se u matičnoj tvornici BMW Grupe u Münchenu, koja je u protekle četiri godine prošla kroz proces intenzivne modernizacije. Izgrađeni su novi pogoni za izradu karoserija i suvremena linija za montažu vozila s integriranim logističkim prostorom. Ovi zahvati omogućili su pogonu u Milbertshofenu, koji premium vozila proizvodi više od stotinu godina, potpunu prilagodbu zahtjevima serije Neue Klasse.

Ako su dosad bubrezi bili kontroverzni, kakvima će se tek ovi pokazati?

Početak serijske proizvodnje u minhenskim halama planiran je za kolovoz, dok se prve isporuke kupcima očekuju tijekom jeseni ove godine. Strategija BMW-a predviđa da će se već godinu dana nakon lansiranja ovog modela, cjelokupni proizvodni portfelj u Münchenu prebaciti isključivo na potpuno električna vozila. Time se postavlja temelj za dugoročnu održivost i tehnološko vodstvo u segmentu luksuznih električnih limuzina.