Električni ili hibridni: Koji automobil odabrati u 2026.?

Godina je 2026. i dilema oko odabira novog automobila kompleksnija je nego ikad prije. Tranzicija prema održivoj mobilnosti u punom je jeku, no za prosječnog hrvatskog vozača odluka se svodi na pragmatično pitanje: električni ili hibridni? Dok električna vozila (EV) mame vožnjom bez emisija i nižim troškovima, hibridi nude fleksibilnost i sigurnost poznatog. Odgovor nije jednostavan i ovisi o nizu faktora, od početne cijene do životnog stila vozača.

Cijena i (ne)dostupni poticaji

Krenimo od novca, jer je početna cijena i dalje jedan od presudnih faktora. Električni automobili postaju sve pristupačniji; najpovoljniji modeli poput Leapmotora T03 ili osvježene Dacije Spring mogu se nabaviti za manje od 20.000 eura. Na tržište stiže i Volkswagen ID.Polo s najavljenom cijenom ispod 25.000 eura, što dodatno pojačava konkurenciju. S druge strane, klasični hibridi su i dalje cjenovno u prednosti. Primjerice, Suzuki Ignis kao najjeftiniji hibridni model košta nešto više od 15.500 eura. Plug-in hibridi (PHEV) su osjetno skuplji, s cijenama koje se kreću od oko 25.500 eura za kompaktne SUV modele.

Ključno pitanje su i poticaji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je javni poziv za sufinanciranje kupnje vozila na alternativna goriva s početkom prijava 10. ožujka 2026., no u trenutku objave, poticaji za građane nisu ili predviđeni, već samo za obrtnike i pravne osobe. Hrvatski model dodjele, koji stvara nervozu i svojevrsni "dan D" za prijave, godinama je meta kritika jer paralizira tržište dok kupci čekaju objavu natječaja.

Strah od dometa protiv stvarne situacije na cesti

"Range anxiety", odnosno strah od kratkog dometa, nekada je bio glavni argument protiv električnih vozila. U 2026. godini ta je briga uglavnom stvar prošlosti. Prosječan obiteljski električni automobil sada nudi standardni domet između 450 i 600 kilometara prema WLTP ciklusu, dok premium modeli poput BMW-a iX xDrive50 prelaze i 600 kilometara. Uz to, vrijeme punjenja na brzim punjačima drastično je skraćeno - za dopunu baterije od deset do 80 posto kapaciteta potrebno je svega 15 do 20 minuta. Ali to ima svoju cijenu...

Ipak, hibridi ovdje i dalje nude potpunu bezbrižnost. Kombinacijom benzinskog i električnog motora eliminiraju svaku ovisnost o dostupnosti punionica. Plug-in hibridi nude najbolje od oba svijeta: omogućuju vožnju isključivo na struju na kraćim, svakodnevnim relacijama, dok za duža putovanja koriste benzinski motor. Novi BYD Atto 2 DM-i, primjerice, samo na struju može prijeći oko 90 kilometara, dok mu ukupni kombinirani doseg iznosi gotovo 1.000 kilometara. No, bitna je pretopostavka isplativosti plug-in-hibrida da ga možete priključiti na vlastiti izvor (doma ili na poslu) električne energije.

Infrastruktura punionica

Razvoj infrastrukture za punjenje u Hrvatskoj napreduje, ali ne prati u potpunosti brzinu elektrifikacije voznog parka. Najavljuju se pozitivni pomaci, poput izgradnje 127 punionica za električne autobuse u 12 gradova i značajnih investicija privatnih tvrtki. Tvrtka Eleport osigurala je 35 milijuna eura za širenje mreže brzih punionica, što uključuje i Hrvatsku. Inicijative poput one udruge "Strujni krug", koja se zalaže za jačanje mreže u turističkom sektoru, ključne su s obzirom na očekivani dolazak više od 80.000 električnih vozila tijekom sezone. Unatoč svemu, investitori se i dalje suočavaju s administrativnim preprekama i sporim priključenjima na mrežu, što koči brži razvoj.

Dugoročna računica

Početna cijena je samo dio priče. Ukupni troškovi vlasništva (TCO) otkrivaju pravu sliku isplativosti. Ovdje električni automobili, pod određenim uvjetima, pokazuju svoju snagu. Ključan faktor je cijena "goriva". Punjenje kod kuće, posebno po noćnoj, jeftinijoj tarifi, čini vožnju iznimno povoljnom. S druge strane, korištenje javnih brzih punjača može trošak vožnje izjednačiti ili čak učiniti skupljim od vožnje na benzin. Analiza na 200.000 prijeđenih kilometara pokazuje da vozač električnog automobila koji puni kod kuće može uštedjeti i do 9.000 eura u usporedbi s vozačem hibrida.

Drugi važan element su troškovi održavanja. Električna vozila imaju znatno manje pokretnih dijelova u pogonskom sklopu - nema izmjene ulja, svjećica, ispušnog sustava. Procjenjuje se da troškovi održavanja EV-a na 200.000 kilometara iznose oko 2.400 eura. Za hibride, zbog kompleksnosti dvostrukog pogonskog sustava, ta brojka raste na otprilike 5.800 eura.

Dakle, što odabrati u 2026. godini? Ako živite u kući ili imate osiguran pristup punjaču na poslu, a automobil primarno koristite za gradsku vožnju i dnevne migracije, cjenovno pristupačan električni automobil nameće se kao dugoročno vrlo isplativ izbor. S druge strane, ako često putujete na duže relacije, živite u stanu bez mogućnosti punjenja ili jednostavno želite potpunu fleksibilnost, hibrid je i dalje razumnija i praktičnija opcija. Tržište se brzo mijenja, no ova temeljna podjela vjerojatno će definirati odluke kupaca još neko vrijeme.