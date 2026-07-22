Električni Smart #2 u završnim testiranjima prije jesenske premijere

Nadolazeća, prošle godine potvrđena, električna izvedba novog gradskog automobila marke Smart trenutačno prolazi kroz opsežan program testiranja i validacije, uoči svjetske premijere zakazane za listopad 2026. godine na Sajmu automobila u Parizu. Proizvodni model razvijen je u bliskoj suradnji globalnog dizajnerskog tima Mercedes-Benza i globalnog tima za istraživanje i razvoj brenda Smart.

Kako bi podgrijali atmosferu u mjesecima prije svjetske premijere, objavili su i nekoliko fotografija modela Smart #2, još u debeloj crno-bijeloj kamuflaži. Dizajniran kako bi se s lakoćom nosio s izazovima suvremenih urbanih sredina, Smart #2 zadržat će, kažu, karakterističan položaj kotača "na samim uglovima", što je prepoznatljiva značajka modela ForTwo još od njegove prve generacije.

Udobnost, izdržljivost i sigurnost

Takva geometrijska osnova omogućuje iznimnu upravljivost i u najskučenijim gradskim prostorima. Tijekom testiranja na specijaliziranim poligonima, agilnost vozila provjeravana je u stvarnim uvjetima, uz izbjegavanje iznenadnih prepreka, hitne promjene vozne trake te vožnju po mokrim i skliskim kolnicima, uz kontinuirano podešavanje šasije, upravljačkog sustava i ovjesa, poručili su iz Smarta.

Uz dinamiku vožnje, inženjeri su proveli opsežna NVH (buka, vibracije i udobnost) ispitivanja u zračnom tunelu, akustičnoj komori, temperaturno kontroliranim komorama, poligonima te na javnim cestama. Analizirani su buka vjetra i ceste, karakteristike pogonskog sustava, toplinski otisak te zveckanje i škripanje u kabini, uz optimizaciju kvalitete zvuka. Testiranjem različitih smjesa guma na grubom asfaltu, betonu i brzim pravcima tražio se optimalan omjer između niskog otpora kotrljanja za maksimalan domet i smanjenja buke.

Dugotrajna pouzdanost i strukturna otpornost ispitivane su na neravnim cestama, neprekidnim valovitim površinama i gradskim ulicama s udarnim rupama, uz simulacije udaraca u rubnjake. Rafiniranjem krutosti šasije i strukturnih točaka opterećenja osigurana je visoka pouzdanost vozila, koje će javnosti biti otkriveno za tek manje od tri mjeseca. Cilj je ponovno na ceste dovesti agilno gradsko vozilo, tiho, stabilno i sigurno, kako bi se održala tradicija započeta još krajem prošlog stoljeća.