Fatalna nesreća pokrenula masovni opoziv: Xiaomi povlači 115.000 SU7 modela

Nakon tragične nesreće u kojoj su poginula tri studenta, kineski tehnološki div povlači gotovo 117.000 primjeraka svog popularnog električnog automobila SU7. Problem leži u sustavu za pomoć u vožnji

Kineski tehnološki gigant Xiaomi suočava se s prvim velikim izazovom u automobilskoj industriji. Tvrtka je najavila opoziv više od 115.000 primjeraka svog iznimno popularnog električnog automobila SU7 zbog zabrinutosti oko pouzdanosti sustava za pomoć vozaču. Kako prenosi Carscoops, ovaj potez slijedi nakon teške prometne nesreće koja se dogodila prije otprilike šest mjeseci, a u kojoj su život izgubila tri studenta.

Regulatori utvrdili nedostatke

Kineska Državna uprava za regulaciju tržišta objavila je kako sustav za pomoć vozaču, koji se koristi u modelu SU7, ima "nedovoljnu sposobnost prepoznavanja te možda neće adekvatno otkriti i upozoriti vozače u određenim scenarijima", što je ključno za poluautomatske sustave vožnje. Precizirano je da, ako je aktivirana funkcija potpomognute vožnje na autocesti, sustav možda neće pružiti odgovarajuća upozorenja o svojim ograničenjima u ekstremnim situacijama.

Opoziv obuhvaća ukupno 116.887 vozila modela SU7, proizvedenih u razdoblju od veljače 2024. do kolovoza 2024. godine. To čini otprilike 38 posto od ukupno 305.055 primjeraka prodanih u Kini od lansiranja automobila početkom 2024. godine. Iz Xiaomija su potvrdili da će problem biti riješen putem bežičnog ažuriranja softvera putem interneta, čime se izbjegava potreba za fizičkim dolaskom vozila u servis.

Tragična nesreća u ožujku

Najozbiljniji incident povezan s ovim problemom dogodio se u ožujku na autocesti Dezhou-Shangrao. Prema izvještajima kineskih medija, automobil se u trenutku nesreće kretao brzinom od 116 km/h s uključenim sustavom Navigate on Autopilot (funkcija za automatsko upravljanje na autocesti).

Sustav je navodno detektirao "prepreku ispred" i započeo kočenje približavajući se zoni radova na cesti. Vozač je tada intervenirao, skrenuvši ulijevo uz umjereno kočenje, a zatim se postupno vratio u desnu traku. Samo nekoliko trenutaka kasnije, vozilo je udarilo u betonsku barijeru i zapalilo se. Nažalost, sva tri putnika u vozilu su preminula.

Ovaj opoziv dolazi u vrijeme kada Kina uvodi nove sigurnosne standarde za vozila opremljena poluautomatskim sustavima vožnje. Ti propisi, koji postavljaju strože zahtjeve za performanse, stupit će na snagu 2027. godine.

Iako bi ovakav potez mogao narušiti povjerenje dijela kupaca, stručnjaci smatraju da pokazuje i odgovornost tvrtke. "Opoziv zbog neispravnog sustava za pomoć u vožnji mogao bi odvratiti neke kineske potrošače od kupnje Xiaomijevih automobila", izjavio je Chen Jinzhu, izvršni direktor konzultantske tvrtke Shanghai Mingliang Auto Service. "No, s druge strane, opoziv također pokazuje Xiaomijevu predanost i samopouzdanje u rješavanju problema."