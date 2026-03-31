Ferrari u suradnji s NASA-om pokušava ukrotiti ubrzanje modela Luce

Talijanski proizvođač surađuje s američkom svemirskom agencijom kako bi ekstremne performanse modela Luce prilagodio ljudskoj fiziologiji, sprječavajući dezorijentaciju vozača pri naglim ubrzanjima

Autonet.hr utorak, 31. ožujka 2026. u 16:45

Dok čekamo službenu premijeru njihovog prvog potpuno električnog automobila pod nazivom Luce, Ferrari je objavio neke zanimljive detalje o procesu njegovog razvoja. Tijekom toga, tvrtka je, naime, uspostavila nesvakidašnju suradnju s američkom svemirskom agencijom NASA. Razlog za taj potez leži u ekstremnim performansama vozila, točnije u brutalnosti njegovog ubrzanja koje, prema navodima izvršnog direktora Benedetta Vigne, može izazvati nelagodu i narušiti kognitivne funkcije vozača i putnika.

Prilagodba ljudskim osjetilima

Ferrari Luce raspolagat će sustavom od četiri elektromotora s ukupno preko 1.000 konjskih snaga, što će mu omogućiti ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 2,5 sekunde. Za razliku od tradicionalnih motora s unutarnjim izgaranjem, električni pogon nudi trenutačni okretni moment, što rezultira linearnim i izuzetno snažnim pritiskom na tijelo. NASA-ini stručnjaci pomogli su stoga Ferrariju razumjeti granice ljudske tolerancije na G-sile te kako takva ubrzanja utječu na unutarnje uho i centar za ravnotežu.

Cilj suradnje bio je pronaći idealnu točku između vrhunskih performansi i fizičkog komfora. Analize su pokazale da prekomjerno i naglo ubrzanje može postati "uznemirujuće" za mozak ako se njime ne upravlja pravilno. Na temelju NASA-inih istraživanja o percepciji i orijentaciji, Ferrari je razvio progresivnu isporuku okretnog momenta. Umjesto sirovog i trenutnog oslobađanja sve snage, Luce koristi sofisticirane algoritme koji moduliraju intenzitet ubrzanja kako bi vožnja ostala uzbudljiva, ali ne i biološki neugodna.

Umjetni mjenjač

Unutrašnjost vozila, na čijem je dizajnu radio i Jony Ive, bivši Appleov dizajner, uključuje i specifične poluge na upravljaču. Za razliku od većine električnih vozila gdje one služe za regulaciju regenerativnog kočenja, u modelu Luce one simuliraju promjene stupnjeva prijenosa. Ova funkcija omogućuje vozaču da izravno kontrolira način na koji se snaga isporučuje, pružajući mehanički osjećaj kontrole sličan onome u tradicionalnim sportskim automobilima, što dodatno pomaže u orijentaciji tijekom dinamične vožnje.

Ferrari naglašava da Luce nije dizajniran isključivo za stazu, već kao "hyper-GT" automobil koji kombinira ekstremnu brzinu s upotrebljivosti u svakodnevnom prometu. Posebna pažnja posvećena je raspodjeli težine u omjeru 47:53 te aktivnom sustavu ovjesa. Službeno predstavljanje prvog Ferrarijevog električnog automobila najavljeno je za svibanj, kada će javnosti biti prezentirani svi finalni detalji ovog tehnološki naprednog modela.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi