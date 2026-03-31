Ferrari u suradnji s NASA-om pokušava ukrotiti ubrzanje modela Luce
Talijanski proizvođač surađuje s američkom svemirskom agencijom kako bi ekstremne performanse modela Luce prilagodio ljudskoj fiziologiji, sprječavajući dezorijentaciju vozača pri naglim ubrzanjima
Dok čekamo službenu premijeru njihovog prvog potpuno električnog automobila pod nazivom Luce, Ferrari je objavio neke zanimljive detalje o procesu njegovog razvoja. Tijekom toga, tvrtka je, naime, uspostavila nesvakidašnju suradnju s američkom svemirskom agencijom NASA. Razlog za taj potez leži u ekstremnim performansama vozila, točnije u brutalnosti njegovog ubrzanja koje, prema navodima izvršnog direktora Benedetta Vigne, može izazvati nelagodu i narušiti kognitivne funkcije vozača i putnika.
Prilagodba ljudskim osjetilima
Ferrari Luce raspolagat će sustavom od četiri elektromotora s ukupno preko 1.000 konjskih snaga, što će mu omogućiti ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 2,5 sekunde. Za razliku od tradicionalnih motora s unutarnjim izgaranjem, električni pogon nudi trenutačni okretni moment, što rezultira linearnim i izuzetno snažnim pritiskom na tijelo. NASA-ini stručnjaci pomogli su stoga Ferrariju razumjeti granice ljudske tolerancije na G-sile te kako takva ubrzanja utječu na unutarnje uho i centar za ravnotežu.
Cilj suradnje bio je pronaći idealnu točku između vrhunskih performansi i fizičkog komfora. Analize su pokazale da prekomjerno i naglo ubrzanje može postati "uznemirujuće" za mozak ako se njime ne upravlja pravilno. Na temelju NASA-inih istraživanja o percepciji i orijentaciji, Ferrari je razvio progresivnu isporuku okretnog momenta. Umjesto sirovog i trenutnog oslobađanja sve snage, Luce koristi sofisticirane algoritme koji moduliraju intenzitet ubrzanja kako bi vožnja ostala uzbudljiva, ali ne i biološki neugodna.
Umjetni mjenjač
Unutrašnjost vozila, na čijem je dizajnu radio i Jony Ive, bivši Appleov dizajner, uključuje i specifične poluge na upravljaču. Za razliku od većine električnih vozila gdje one služe za regulaciju regenerativnog kočenja, u modelu Luce one simuliraju promjene stupnjeva prijenosa. Ova funkcija omogućuje vozaču da izravno kontrolira način na koji se snaga isporučuje, pružajući mehanički osjećaj kontrole sličan onome u tradicionalnim sportskim automobilima, što dodatno pomaže u orijentaciji tijekom dinamične vožnje.
Ferrari naglašava da Luce nije dizajniran isključivo za stazu, već kao "hyper-GT" automobil koji kombinira ekstremnu brzinu s upotrebljivosti u svakodnevnom prometu. Posebna pažnja posvećena je raspodjeli težine u omjeru 47:53 te aktivnom sustavu ovjesa. Službeno predstavljanje prvog Ferrarijevog električnog automobila najavljeno je za svibanj, kada će javnosti biti prezentirani svi finalni detalji ovog tehnološki naprednog modela.