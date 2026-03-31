Ferrari u suradnji s NASA-om pokušava ukrotiti ubrzanje modela Luce

Dok čekamo službenu premijeru njihovog prvog potpuno električnog automobila pod nazivom Luce, Ferrari je objavio neke zanimljive detalje o procesu njegovog razvoja. Tijekom toga, tvrtka je, naime, uspostavila nesvakidašnju suradnju s američkom svemirskom agencijom NASA. Razlog za taj potez leži u ekstremnim performansama vozila, točnije u brutalnosti njegovog ubrzanja koje, prema navodima izvršnog direktora Benedetta Vigne, može izazvati nelagodu i narušiti kognitivne funkcije vozača i putnika.

Prilagodba ljudskim osjetilima

Ferrari Luce raspolagat će sustavom od četiri elektromotora s ukupno preko 1.000 konjskih snaga, što će mu omogućiti ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 2,5 sekunde. Za razliku od tradicionalnih motora s unutarnjim izgaranjem, električni pogon nudi trenutačni okretni moment, što rezultira linearnim i izuzetno snažnim pritiskom na tijelo. NASA-ini stručnjaci pomogli su stoga Ferrariju razumjeti granice ljudske tolerancije na G-sile te kako takva ubrzanja utječu na unutarnje uho i centar za ravnotežu.

Cilj suradnje bio je pronaći idealnu točku između vrhunskih performansi i fizičkog komfora. Analize su pokazale da prekomjerno i naglo ubrzanje može postati "uznemirujuće" za mozak ako se njime ne upravlja pravilno. Na temelju NASA-inih istraživanja o percepciji i orijentaciji, Ferrari je razvio progresivnu isporuku okretnog momenta. Umjesto sirovog i trenutnog oslobađanja sve snage, Luce koristi sofisticirane algoritme koji moduliraju intenzitet ubrzanja kako bi vožnja ostala uzbudljiva, ali ne i biološki neugodna.

Umjetni mjenjač

Unutrašnjost vozila, na čijem je dizajnu radio i Jony Ive, bivši Appleov dizajner, uključuje i specifične poluge na upravljaču. Za razliku od većine električnih vozila gdje one služe za regulaciju regenerativnog kočenja, u modelu Luce one simuliraju promjene stupnjeva prijenosa. Ova funkcija omogućuje vozaču da izravno kontrolira način na koji se snaga isporučuje, pružajući mehanički osjećaj kontrole sličan onome u tradicionalnim sportskim automobilima, što dodatno pomaže u orijentaciji tijekom dinamične vožnje.

Ferrari naglašava da Luce nije dizajniran isključivo za stazu, već kao "hyper-GT" automobil koji kombinira ekstremnu brzinu s upotrebljivosti u svakodnevnom prometu. Posebna pažnja posvećena je raspodjeli težine u omjeru 47:53 te aktivnom sustavu ovjesa. Službeno predstavljanje prvog Ferrarijevog električnog automobila najavljeno je za svibanj, kada će javnosti biti prezentirani svi finalni detalji ovog tehnološki naprednog modela.