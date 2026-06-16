Frauscher x Porsche 850 Fantom prvi put predstavljen u Hrvatskoj

Umag je 12. i 13. lipnja bio domaćin hrvatske premijere modela Frauscher x Porsche 850 Fantom, prvog potpuno električnog sportskog plovila razvijenog u suradnji s Porscheom

Ekskluzivna prezentacija luksuznog glisera Frauscher x Porsche 850 Fantom održana je u sklopu Master Yachting Private Boat Showa u umaškoj gradskoj luci protekloga vikenda, gdje su posjetitelji imali priliku upoznati plovilo koje Porsche tehnologiju električnog pogona prenosi s ceste na more.

Pogon "posuđen" iz Cayennea

Frauscher x Porsche 850 Fantom koristi električni pogonski sustav temeljen na tehnologiji modela Porsche Macan Electric. Pogon snage do 400 kW (544 KS), baterija kapaciteta približno 100 kWh i najveća brzina od 85 km/h (46 čvorova) svrstavaju ga među tehnološki najnaprednija električna sportska plovila današnjice.

Kako bi dodatno demonstrirao mogućnosti električne mobilnosti, Porsche je plovilo od Zagreba do Umaga transportirao novim Cayenneom Electric. S kapacitetom vuče do 3.500 kilograma, Cayenne Electric pokazuje kako električni pogon može odgovoriti i na zahtjevne izazove. Povezujući Cayenne Electric na kopnu i 850 Fantom na moru, kompanija ističe svoju e-performance strategiju te širi iskustvo električne mobilnosti izvan automobilskog svijeta.

Događaj u Umagu održan je u organizaciji agencije Master Yachting. Odmaknut od koncepta tradicionalnih, masovnih nautičkih sajmova, nudi personalizirano, intimno i premium iskustvo, dok je hrvatska premijera novog modela dodatno naglasila smjer razvoja električne mobilnosti u segmentu luksuznih proizvoda i iskustava. Ovog puta manifestacija je dobila povijesnu priču – električni dragulj Frauscher x Porsche 850 Fantom dokazao je da "električnost" može vladati i na kopnu i na moru, poručili su organizatori.