Geelyjev novi električni automobil oborio dva Guinnessova svjetska rekorda

Kineski Geely predstavio je novi Galaxy TT, limuzinu koja s rekordno učinkovitim 16-u-1 pogonskim sklopom postavlja nove standarde. Manje baterije ne znače i manji doseg, a postignuta su čak dva Guinnessova rekorda

Autonet.hr utorak, 21. srpnja 2026. u 05:45
Geely Galaxy TT 📷 Foto: Geely
Geely Galaxy TT Foto: Geely

Kineski Geely nedavno je najavio električnu limuzinu Galaxy TT, ne skrivajući pritom da cilja izravno na jednog od najpopularnijih konkurenata na domaćem tržištu, Xiaomi SU7. Sada su napokon otkriveni i tehnički detalji koji stoje iza svega toga, a u središtu svega je pogonski sklop razvijen u suradnji s tvrtkom InfiMotion, jednim od Geelyjevih ključnih partnera za tehnologiju električnih pogona. 

Inteligentni pogon 16-u-1

Naime, Geely ovaj sustav naziva svojim inteligentnim električnim pogonom 16-u-1, a poznat je i pod komercijalnim imenom "Thunder". Riječ je o pristupu koji u jednu iznimno kompaktnu cjelinu tešku svega 75 kilograma integrira čitav niz ključnih hardverskih komponenti. Unutar kućišta, izrađenog od laganog i čvrstog magnezija, smješteni su elektromotor, DC-DC pretvarač, ugrađeni punjač (OBC), upravljačka jedinica vozila (VCU), kontroler motora te sustav za upravljanje visokonaponskom baterijom (BMS). Ovakvom dubokom integracijom eliminirano je više od 180 suvišnih dijelova i značajno je smanjena količina ožičenja, što dodatno pridonosi manjoj masi i većoj efikasnosti.

Zahvaljujući nevjerojatno maloj težini jedinice, električni gubici svedeni su na minimum. Iz Geelyja tvrde da je sustav u testiranjima pokazao stopu učinkovitosti od čak 93,8 posto. Iako se ova brojka temelji na kineskom CLTC ciklusu mjerenja, koji je poznat kao prilično optimističan, i dalje je riječ o jednom od najučinkovitijih električnih pogona na svijetu.

Guinnessovi rekordi i stvarna potrošnja

Što sve to znači za buduće vlasnike? Geely je proveo test učinkovitosti vozeći oko kineskog jezera Qinghai, gdje je Galaxy TT postigao prosječnu potrošnju od samo 8,2 kWh/100 km. Time je postavio Guinnessov svjetski rekord za najnižu potrošnju energije jedne serijske električne limuzine na kružnoj ruti oko spomenutog jezera. Ovakva učinkovitost omogućuje Geelyju da postigne velik doseg bez potrebe za ugradnjom golemih i teških baterijskih paketa.

Galaxy TT nudit će se s tri opcije baterija koje isporučuje CATL. Početni model imat će bateriju kapaciteta 52,4 kWh, srednja verzija dolazit će s paketom od 63,8 kWh, dok će najopremljeniji model koristiti bateriju od 75,2 kWh. Sva tri paketa rade na 800-voltnoj električnoj arhitekturi koja omogućuje brzo punjenje, a doseg vozila s najvećom baterijom protezat će se do impresivnih 725 kilometara (CLTC). Za vozilo ove veličine, navedeni kapaciteti baterija relativno su skromni, što samo potvrđuje koliko je učinkovitost ključna komponenta Geelyjeve strategije.

Performanse i napredno upravljanje

Geely još nije objavio sve detalje o pogonskim sklopovima za čitavu gamu, no potvrdio je da će verzija s dva motora i pogonom na sve kotače razvijati do 425 kW snage. To će modelu Galaxy TT omogućiti ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,8 sekundi. Sustav se također oslanja na upravljanje okretnim momentom potpomognuto umjetnom inteligencijom, što osigurava brže reakcije i precizniju isporuku snage. Za optimalne performanse pri visokim opterećenjima brine se 54-kanalni usmjereni sustav hlađenja, koji može smanjiti vršnu temperaturu motora za čak 15°C.

Kako bi dodatno dokazao sposobnosti svojeg novog pogona, Galaxy TT osvojio je i drugi Guinnessov svjetski rekord, i to za najduži kontinuirani drift dva električna vozila na mokroj podlozi. Automobili su u sinkroniziranom zanošenju prešli više od 46 kilometara. Svrha ove demonstracije bila je dokazati brzinu odziva okretnog momenta, učinkovitost toplinskog upravljanja i postojanost performansi u uvjetima dugotrajnog visokog opterećenja.

 

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