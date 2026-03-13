Honda otkazuje tri električna modela za SAD i revidira strategiju za ostala tržišta

Zbog usporavanja tržišta električnih vozila i strožih trgovinskih politika u SAD-u, Honda otkazuje tri ključna EV modela te se okreće hibridnim tehnologijama i profitabilnijim tržištima poput Indije

Japanski proizvođač automobila Honda Motor Co. službeno je objavio značajnu promjenu u svojoj strategiji elektrifikacije, koja uključuje otkazivanje razvoja i lansiranja triju modela električnih vozila, prethodno planiranih za sjevernoameričko tržište. Riječ je o modelima Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon i Acura RSX. Ova odluka izravna je posljedica nepovoljnih promjena u poslovnom okruženju, pod čime se primarno ističu usporavanje potražnje za električnim vozilima, kao i izmjene regulatornih okvira u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pad konkurentnosti i profita

Otkazivanje planiranih modela rezultirat će revizijom financijskih predviđanja za fiskalnu godinu koja završava u ožujku 2026. Kompanija očekuje značajne gubitke povezane s otpisom materijalne i nematerijalne imovine namijenjene proizvodnji ovih vozila, kao i dodatne troškove nastale prekidom razvojnih procesa. Uprava je procijenila da bi ustrajanje na ovim projektima u trenutnim tržišnim uvjetima dovelo do još većih dugoročnih gubitaka, pa su odlučili dosadašnje investicije jednostavno otpisati.

Istodobno s promjenama carinskih pravila u SAD-u, Honda se suočila s padom konkurentnosti na azijskim tržištima, prvenstveno zbog preusmjeravanja prevelikog broja resursa u razvoj električnih vozila, dok su tržišni trendovi u Kini naglo skrenuli prema softverski definiranim vozilima.

Honda 0 SUV - nije otkazan zbog ružnoće već zbog financija

U Kini su se u međuvremenu pojavili novi, agilni proizvođači električnih vozila s kraćim razvojnim ciklusima te vozila s naprednijim sustavima pomoći vozaču. Honda je priznala kako u takvom okruženju nije uspjela ponuditi proizvode koji bi vrijednošću za novac nadmašili nove konkurente. Zbog intenziviranja tržišne utakmice, kompanija je također revalorizirala svoje investicije u Kini te i tamo očekuje gubitke zbog otpisa određenih ulaganja.

Fokus na hibride i Indiju

Kao odgovor na ove izazove, Honda reorganizira svoj strateški okvir kako bi se brže prilagodila promjenama. Iako cilj o postizanju ugljične neutralnosti do 2050. godine ostaje na snazi, fokus se kratkoročno pomiče s isključivo električnih modela na jačanje ponude hibridnih vozila. Osim fokusa na hibride u Japanu i SAD-u, Honda planira snažnije iskoračiti na tržište Indije, gdje se očekuje značajna ekspanzija. Strategiju za europsko tržište u priopćenju nisu spomenuli.

Zanimljivo, uz ove vijesti o financijskim izazovima, poslovično odgovorni Japanci objavili su i da će njihovi čelni ljudi vratiti do 30% plaće za protekla tri mjeseca, a za 25-30% bit će smanjeni i godišnji bonusi upravi, vezani uz poslovne rezultate.