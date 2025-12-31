ID. Polo za 25.000 eura neće biti dostupan baš odmah, kako su nam to najavili

Iako je Volkswagen objavio tehničke detalje i cijenu novog ID. Pola, kupci će na osnovnu verziju po obećanoj cijeni od 25.000 eura morati čekati mjesecima nakon službenog početka prodaje

Autonet.hr srijeda, 31. prosinca 2025. u 13:30

Prije otprilike dva tjedna iz Volkswagena je stigla službena potvrda – ID. Polo, kompaktni električni model doživjet će premijeru u proljeće 2026. godine, u prodaju će stići već u travnju, a početna će mu cijena biti 25.000 eura. Međutim, sada iz njemačkih medija stižu nove, neslužbene informacije, koje kažu da je sve to tehnički istina, ali nije baš doslovno tako. Naime, iako je ID. Polo najavljen s tom obećanom cijenom, njegova najpovoljnija izvedba neće biti dostupna odmah po lansiranju na tržište.

Odgoda zbog baterija

Prema internim procjenama i informacijama iz trgovačke mreže koje prenosi Handelsblatt, početak prodaje novog ID. Pola planiran je za travanj 2026. godine, a prve isporuke očekuju se krajem ljeta. Međutim, kupci koji su iščekivali osnovni model od najavljenih 25.000 eura mogli bi se razočarati jer se očekuje da će ta verzija stići u prodajne salone sa zakašnjenjem od čak šest do devet mjeseci u odnosu na skuplje varijante.

U početku bi za narudžbu vjerojatno mogli biti dostupni samo modeli viših razina opreme, koji će koštati preko 30.000 eura – što je potez kakvim su u početku prodaje Modela 3, primjerice, kupce svojedobno bili razočarali i iz Tesle.

Isti izvori donose i glavne razloga za odgođeno lansiranje najpristupačnije izvedbe. Naime, ID. Polo bit će opremljen s dvije opcije baterija: manjom kapaciteta 37 kWh (LFP tehnologije) te većom od 52 kWh (NMC tehnologije). Upravo bi manja LFP baterija trebala omogućiti početnu cijenu od 25.000 eura, nudeći doseg od oko 300 kilometara prema WLTP ciklusu.

Međutim, u njoj leži i glavni razlog što će taj model kasniti. Na tržištu tog tipa baterija vlada nestašica, pa bi na tržište prvo trebao stići ID. Polo s NMC baterijama i najsnažnijim pogonom, tj. s elektromotorom od 155 kW (211 KS). Samim time, kupcima će prvih mjeseci na raspolaganju biti tek modeli s daleko većom cijenom od one početno najavljivane.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi