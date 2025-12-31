ID. Polo za 25.000 eura neće biti dostupan baš odmah, kako su nam to najavili

Iako je Volkswagen objavio tehničke detalje i cijenu novog ID. Pola, kupci će na osnovnu verziju po obećanoj cijeni od 25.000 eura morati čekati mjesecima nakon službenog početka prodaje

Prije otprilike dva tjedna iz Volkswagena je stigla službena potvrda – ID. Polo, kompaktni električni model doživjet će premijeru u proljeće 2026. godine, u prodaju će stići već u travnju, a početna će mu cijena biti 25.000 eura. Međutim, sada iz njemačkih medija stižu nove, neslužbene informacije, koje kažu da je sve to tehnički istina, ali nije baš doslovno tako. Naime, iako je ID. Polo najavljen s tom obećanom cijenom, njegova najpovoljnija izvedba neće biti dostupna odmah po lansiranju na tržište.

Odgoda zbog baterija

Prema internim procjenama i informacijama iz trgovačke mreže koje prenosi Handelsblatt, početak prodaje novog ID. Pola planiran je za travanj 2026. godine, a prve isporuke očekuju se krajem ljeta. Međutim, kupci koji su iščekivali osnovni model od najavljenih 25.000 eura mogli bi se razočarati jer se očekuje da će ta verzija stići u prodajne salone sa zakašnjenjem od čak šest do devet mjeseci u odnosu na skuplje varijante.

U početku bi za narudžbu vjerojatno mogli biti dostupni samo modeli viših razina opreme, koji će koštati preko 30.000 eura – što je potez kakvim su u početku prodaje Modela 3, primjerice, kupce svojedobno bili razočarali i iz Tesle.

Isti izvori donose i glavne razloga za odgođeno lansiranje najpristupačnije izvedbe. Naime, ID. Polo bit će opremljen s dvije opcije baterija: manjom kapaciteta 37 kWh (LFP tehnologije) te većom od 52 kWh (NMC tehnologije). Upravo bi manja LFP baterija trebala omogućiti početnu cijenu od 25.000 eura, nudeći doseg od oko 300 kilometara prema WLTP ciklusu.

Međutim, u njoj leži i glavni razlog što će taj model kasniti. Na tržištu tog tipa baterija vlada nestašica, pa bi na tržište prvo trebao stići ID. Polo s NMC baterijama i najsnažnijim pogonom, tj. s elektromotorom od 155 kW (211 KS). Samim time, kupcima će prvih mjeseci na raspolaganju biti tek modeli s daleko većom cijenom od one početno najavljivane.