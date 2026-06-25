Ipak ništa od električnog Nissan Qashqaija, barem za sada

Nissan Qashqai godinama je apsolutni prodajni prvak marke u Europi, stoga najava potpuno električne verzije još 2023. godine nije iznenadila nikoga. Zapravo, dočekana je s velikim iščekivanjem kao logičan korak u evoluciji najpopularnijeg urbanog crossovera. Međutim, čini se da su se planovi drastično promijenili. Poput nekolicine drugih dugo najavljivanih električnih modela raznih proizvođača, električni Qashqai je tiho i bez velike pompe gurnut u stranu, a njegov razvoj stavljen na pauzu.

Prema izvještajima koji se pozivaju na više izvora unutar tvrtke, Nissan je zaustavio razvoj električnog Qashqaija još početkom 2025. godine. Iako projekt možda nije u potpunosti mrtav, čini se da je postao žrtva masivnog globalnog restrukturiranja kroz koje japanski proizvođač trenutno prolazi. Ako bi se projekt ikada ponovno pokrenuo, dva neovisna izvora tvrde da se lansiranje modela ne bi moglo očekivati prije ranih 2030-ih godina.

Iz Nissana su odbili izravno komentirati status vozila, ali su u izjavi potvrdili da ostaju predani širenju svoje elektrificirane ponude. Ipak, naglasili su da je Europa doživjela "značajnu volatilnost" u potražnji za električnim vozilima, zbog čega sada slijede "uravnoteženu" strategiju elektrifikacije. To sugerira da razlog odgode možda nisu isključivo financije, već i oprez zbog usporavanja rasta potražnje za potpuno električnim modelima.

Nije tako jednostavno

Odluka o zaustavljanju razvoja električnog Qashqaija nije izoliran slučaj, već dio puno šire i bolnije priče. Nissanov plan oporavka, nazvan "Mobility Intelligence for Everyday Life", predviđa značajno smanjenje troškova i optimizaciju poslovanja. To uključuje gašenje čak 11 manje profitabilnih modela kako bi se resursi preusmjerili u područja s većim potencijalom za rast. Kompanija se suočila s velikim gubicima, što je dovelo do zatvaranja sedam tvornica i otpuštanja oko 20.000 radnika diljem svijeta.

Posebno je pogođena tvornica u Sunderlandu u Velikoj Britaniji, ključna lokacija za europsku proizvodnju, gdje je električni Qashqai trebao silaziti s traka. Zbog slabljenja potražnje, jedna od dvije glavne proizvodne linije u Sunderlandu već je zatvorena. Kako bi se popunio neiskorišteni kapacitet, Nissan je čak potpisao memorandum o razumijevanju s kineskim proizvođačem Chery o mogućoj uslužnoj proizvodnji njihovih vozila u toj tvornici. Unatoč svemu, budućnost Sunderlanda nije potpuno crna. Proizvodnja novog, potpuno električnog modela Juke, koji je predstavljen kao ključni europski model, trebala bi započeti uskoro, a s traka već silazi i nova generacija električnog Leafa.

Iako je vijest o odgodi električnog Qashqaija razočaravajuća, Nissan ne odustaje od elektrifikacije. Umjesto potpunog prelaska na struju, čini se da će se u bliskoj budućnosti više oslanjati na svoju hibridnu e-Power tehnologiju kao prijelazno rješenje koje kupcima nudi osjećaj vožnje električnog automobila bez potrebe za punjenjem.