Isporučen dvomilijunti električni Volkswagen

Njemački automobilski koncern dosegnuo je za njih povijesni prag isporukom jubilarnog modela ID.3, čime je potvrdio uspješnu transformaciju portfelja i status jednog od lidera u sektoru elektromobilnosti

Volkswagen je objavio značajan pothvat u svojoj strategiji elektrifikacije – isporučili su, naime, dvomilijunto potpuno električno vozilo pod tom markom. Jubilarni primjerak, model ID.3 proizveden u tvornici Zwickau, svečano je uručen novoj vlasnici u Dresdenu. Prodajni rezultat od dva milijuna električnih automobila obuhvaća cjelokupan put brenda koji je započeo još 2013. godine lansiranjem modela e-up!, a nastavio se sustavnim širenjem ponude na današnju ID. obitelj te ranije modele poput e-Golfa.

Najave novih modela

Martin Sander, član Uprave Volkswagena za prodaju, marketing i postprodaju, istaknuo je kako je tvrtka rano postavila temelje za transformaciju prema potpuno električnoj budućnosti. Prema njegovim riječima, snažna tržišna pozicija, posebice u Njemačkoj i Europi, izravna je potvrda konkurentnosti i atraktivnosti njihovih električnih rješenja, čime se Volkswagen pozicionirao među najveće svjetske proizvođače u ovom segmentu.

U postizanju ovog rekorda presudnu su ulogu odigrala tri modela. Predvodnik je ID.4 s približno 901.000 isporučenih jedinica, koji je ključni pokretač rasta na globalnim tržištima poput Kine i SAD-a. Slijedi ga ID.3, prvi model izgrađen na modularnoj električnoj platformi (MEB), sa 628.000 isporuka, dok je najnoviji dodatak u višem srednjem segmentu, model ID.7, već dosegnuo brojku od 132.000 isporučenih vozila u limuzinskoj i karavanskoj izvedbi.

Strategija brenda usmjerena je na daljnje povećanje dostupnosti električne mobilnosti. U tom kontekstu, najavljen je ID. Polo, prvi od četiri nova električna automobila koji će biti lansirani do kraja 2026. godine u segmentu malih i kompaktnih vozila. Cilj je uvesti pristupačna i praktična vozila za svakodnevnu upotrebu u segmente s visokim volumenom prodaje, što bi trebalo potaknuti iduću fazu rasta kompanije.

No, za usporedbu ovdje moramo staviti dva milijuna električnih Volkswagena u kontekst. BYD, trenutačno najveći svjetski proizvođač električnih automobila, tijekom samo prošle je godine prodao 2,26 milijuna primjeraka, a Tesla, čija je prodaja u padu, zabilježila je godišnji rezultat od oko 1,6 milijuna električnih automobila.