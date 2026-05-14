Jaguar potvrdio naziv novog luksuznog modela: Type 01 označava početak električne ere

Jaguar je najavio Type 01, luksuzni električni GT četverosjed s više od 1.000 KS, koji simbolizira potpuni "reset" te marke i početak nove generacije vozila s nultom emisijom štetnih plinova

Britanski proizvođač automobila Jaguar službeno je potvrdio naziv svog nadolazećeg luksuznog GT modela, najavljenog kontroverznim konceptom Type 00 krajem 2024. godine (nakon čega je glavni dizajner otpušten, no to je jedna druga priča…). Novi će se model, opisan kao prekretnica u povijesti tvrtke i prelazak na potpuno električne pogone, nazivati – Type 01.

Naziv je, kažu, pažljivo odabran kako bi povezao bogatu tradiciju marke s modernim tehnološkim ambicijama, gdje oznaka "Type" priziva legendarne prethodnike, dok brojčane oznake definiraju njezinu budućnost.

Snaga i tradicija

U novoj nomenklaturi, broj "0" označava električni pogon i nultu stopu emisije ispušnih plinova, dok broj "1" sugerira status prvog modela u novom poglavlju razvoja tvrtke. Prema riječima Rawdona Glovera, glavnog direktora Jaguara, nula također simbolizira potpuni "reset" brenda.

Tehničke specifikacije novog modela, barem one osnovne koje su objavljene, ukazuju na vrhunske performanse. Zahvaljujući tehnologiji s tri motora, Type 01 isporučuje više od 1.000 KS i preko 1.300 Nm okretnog momenta, što ga čini najnaprednijim Jaguarovim vozilom do sada.

Dizajnerski identitet vozila karakterizirat će linearne grafike, a sam naziv Type 01 bit će istaknut na specifičnom motivu na spoju poklopca motora i vjetrobranskog stakla. Cilj inženjera bio je stvoriti vozilo koje se vizualno i u vožnji razlikuje od bilo kojeg drugog električnog automobila na tržištu, zadržavajući pritom duh originalnosti koji je oduvijek krasio ovaj britanski brend.

Premijera u Monacu

Prototipi Jaguara Type 01 prvi će se put pojaviti u javnosti na ulicama Monaca tijekom trkaćeg vikenda Formule E ovoga tjedna. Vozila će nositi karakterističnu kamuflažnu foliju kako bi se djelomično prikrio konačni izgled prije službene premijere.

Službeno razotkrivanje finalnog dizajna i svih detalja modela Type 01 očekuje se krajem ove godine. Njegov "ekstravagantni modernistički dizajn" i pionirska tehnologija postavit će temelje za sve buduće Jaguarove modele, uspostavljajući nove standarde u segmentu luksuznih električnih GT automobila. Prijelaz na Type 01 ne predstavlja samo lansiranje novog modela, već transformaciju Jaguara u modernog, isključivo električnog proizvođača – kažu iz britanske kompanije.