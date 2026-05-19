Jaguar Type 01 odradio premijerne krugove u Monaku

Luksuzni električni GT automobil koji će otvoriti novu eru Jaguara te spasiti ili pokopati tu marku, predstavio se javnosti debelo omotan u kamuflažnu foliju uoči utrke Formula E

Britanski automobilski proizvođač Jaguar službeno je ovoga vikenda započeo novu eru elektrifikacije predstavljanjem prototipa svojeg nadolazećeg modela pod nazivom Type 01. Ovaj luksuzni grand tourer (GT) s četverim vrata odradio je svoje prve javne krugove na legendarnoj uličnoj stazi u Monaku, neposredno prije održavanja tamošnjeg Formula E trkaćeg vikenda, čime je brend želio istaknuti sportske performanse svog novog aduta.

Budućnost marke u njegovim rukama

Jaguarov Type 01 pred sobom ima velik zadatak – uvesti kultnu marku u električnu eru te oživjeti identitet cijele kompanije, ili je jednostavno pokopati. Prve reakcije, prilikom prikazivanja njegovog koncepta (tada pod nazivom Type 00) nisu bile nimalo dobre, što zbog smjera kojim Jaguar ide u smislu koncepcije, što zbog samog izgleda automobila. U konačnici ne znamo hoće li u Jaguaru nastaviti slijediti avangardni imidž i usmjerenje na mlađu populaciju, no s ovim otkrivanjem Typea 01 jasno je da od najavljenog oblika karoserije ne misle odustati.

Iako u kamuflaži, vidljivo je da će to biti robusni, izduženi GT, niskih prozora i velike prednje maske, a prije nego ga vidimo u punom sjaju, dobili smo uvid u ponešto tehničkih detalja. Razvoj modela Type 01 izravno je, kažu, povezan s tehnologijom i iskustvima tima Jaguar TCS Racing iz Formule E.

Inženjeri su u luksuzni model ugradili napredna rješenja testirana na trkaćim stazama, uključujući softver za kontrolu pogona na sve kotače, invertore pogonjene silicijevim karbidom te napredne sustave regenerativnog kočenja. Prema navodima proizvođača, ova rješenja omogućuju instinktivne reakcije vozila, vrhunsku učinkovitost i mogućnost iznimno brzog punjenja baterije. Pogonski sklop koristi konfiguraciju s tri elektromotora koji zajedno isporučuju više od 1.000 konjskih snaga i preko 1.300 Nm okretnog momenta, što Type 01 potencijalno čini najsnažnijim Jaguarom u povijesti.

Službeno svjetsko predstavljanje proizvodne i nemaskirane verzije modela Type 01 najavljeno je za nešto kasnije ove godine, kada će javnosti biti u potpunosti otkrivena nova dizajnerska i tehnološka filozofija brenda. Automobil je u potpunosti dizajniran, razvijen i proizveden u Velikoj Britaniji, a na tržištu se očekuje s početnom cijenom od oko 140.000 eura.