Jaguar Type 01 odradio premijerne krugove u Monaku

Luksuzni električni GT automobil koji će otvoriti novu eru Jaguara te spasiti ili pokopati tu marku, predstavio se javnosti debelo omotan u kamuflažnu foliju uoči utrke Formula E

Autonet.hr utorak, 19. svibnja 2026. u 15:37

Britanski automobilski proizvođač Jaguar službeno je ovoga vikenda započeo novu eru elektrifikacije predstavljanjem prototipa svojeg nadolazećeg modela pod nazivom Type 01. Ovaj luksuzni grand tourer (GT) s četverim vrata odradio je svoje prve javne krugove na legendarnoj uličnoj stazi u Monaku, neposredno prije održavanja tamošnjeg Formula E trkaćeg vikenda, čime je brend želio istaknuti sportske performanse svog novog aduta.

Budućnost marke u njegovim rukama

Jaguarov Type 01 pred sobom ima velik zadatak – uvesti kultnu marku u električnu eru te oživjeti identitet cijele kompanije, ili je jednostavno pokopati. Prve reakcije, prilikom prikazivanja njegovog koncepta (tada pod nazivom Type 00) nisu bile nimalo dobre, što zbog smjera kojim Jaguar ide u smislu koncepcije, što zbog samog izgleda automobila. U konačnici ne znamo hoće li u Jaguaru nastaviti slijediti avangardni imidž i usmjerenje na mlađu populaciju, no s ovim otkrivanjem Typea 01 jasno je da od najavljenog oblika karoserije ne misle odustati.

Iako u kamuflaži, vidljivo je da će to biti robusni, izduženi GT, niskih prozora i velike prednje maske, a prije nego ga vidimo u punom sjaju, dobili smo uvid u ponešto tehničkih detalja. Razvoj modela Type 01 izravno je, kažu, povezan s tehnologijom i iskustvima tima Jaguar TCS Racing iz Formule E.

Inženjeri su u luksuzni model ugradili napredna rješenja testirana na trkaćim stazama, uključujući softver za kontrolu pogona na sve kotače, invertore pogonjene silicijevim karbidom te napredne sustave regenerativnog kočenja. Prema navodima proizvođača, ova rješenja omogućuju instinktivne reakcije vozila, vrhunsku učinkovitost i mogućnost iznimno brzog punjenja baterije. Pogonski sklop koristi konfiguraciju s tri elektromotora koji zajedno isporučuju više od 1.000 konjskih snaga i preko 1.300 Nm okretnog momenta, što Type 01 potencijalno čini najsnažnijim Jaguarom u povijesti.

Službeno svjetsko predstavljanje proizvodne i nemaskirane verzije modela Type 01 najavljeno je za nešto kasnije ove godine, kada će javnosti biti u potpunosti otkrivena nova dizajnerska i tehnološka filozofija brenda. Automobil je u potpunosti dizajniran, razvijen i proizveden u Velikoj Britaniji, a na tržištu se očekuje s početnom cijenom od oko 140.000 eura.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi