Jetta X Concept: Digitalna transformacija i novi vizualni identitet za električnu budućnost

Volkswagenova podmarka za azijsko tržište Jetta predstavila je konceptualni električni SUV koji označava potpuni zaokret prema elektrifikaciji i naprednoj digitalizaciji

Nekad poznati model iz Volkswagenove ponude, Jetta, u Aziji se predstavlja kao samostalna marka unutar grupacije. Na salonu automobila u Pekingu ovog su tjedna predstavili Jetta X Concept, električno vozilo koje najavljuje novu eru za tu marku, ranije poznatu isključivo po modelima s unutarnjim izgaranjem. Umjesto klasične limuzine na koju je globalno tržište naviklo, koncept X donosi formu robusnog SUV-a, popularnog na tržištima diljem svijeta.

Moderan i "kutijast"

Dizajn karakterizira jezik "Modern Robust", koji se očituje u "kockastoj" silueti, kratkim prevjesima i mišićavim linijama, tipičnima za dediciranu platformu namijenjenu električnim modelima, koju dijeli s ostalim markama grupacije.

Prednji dio vozila krase podijeljena svjetla s "X" svjetlosnim elementima, što izravno korelira s nazivom modela, dok zatvorena maska naglašava njegov električni karakter. Zanimljiv je i potpuni izostanak Volkswagenovog logotipa, pa vozilo nosi isključivo oznake branda Jetta, čime se dodatno želi naglasiti njegova neovisnost unutar grupacije.

Digitalizacija unutrašnjosti

Interijer koncepta Jetta X fokusiran je na visoku tehnologiju i minimalistički pristup. U unutrašnjosti dominira veliki središnji zaslon osjetljiv na dodir, dok je suvozaču namijenjen zaseban, manji ekran. Digitalni kokpit gotovo u potpunosti eliminira fizičke tipke, oslanjajući se na napredno glasovno upravljanje i inteligentne sustave povezivanja – dakle, Jetta ide u potpuno suprotnom smjeru od onog koji je Volkswagen zauzeo s novim modelom ID.3 Neo i najavio za nove europske modele.

Vozilo je opremljeno "China Electronic Architecture" sustavom, koji omogućuje napredne digitalne usluge, ažuriranja putem Interneta te podršku umjetne inteligencije u vožnji, čime se Jetta želi pozicionirati kao tehnološki predvodnik u ulaznom segmentu i konkurirati visoko digitaliziranim kineskim modelima.

Strateški zaokret

Predstavljanje Jetta X Concepta označava ključni trenutak u transformaciji marke koja je od 2019. godine funkcionirala kao zajednički pothvat FAW-a i Volkswagena. Od 2026. godine, Jetta će funkcionirati kao potpuno neovisni entitet s fokusom na vozila na nove izvore energije, uključujući potpuno električne modele i plug-in hibride. Planirano je lansiranje pet novih modela do 2028. godine, od kojih će četiri biti modeli "nove energije".

Ovaj potez interpretira se kao strateški odgovor Volkswagen grupe na promjene na kineskom tržištu nakon povlačenja Škode. Jetta preuzima ulogu ulaznog branda, ciljajući na godišnju prodaju od 400.000 do 500.000 jedinica. Prvi serijski model temeljen na ovom konceptu očekuje se na tržištu krajem ove godine, čime će započeti ofenziva kojom njemački koncern nastoji obraniti svoj tržišni udio u segmentu cjenovno pristupačnih električnih vozila – naime, prve informacije govore da bi ovaj crossover mogao u Kini koštati manje od (preračunato) 13.000 eura!