Kia pokrenula proizvodnju električnog modela EV4 u Europi

Kia je prvi put u svojoj povijesti započela proizvodnju potpuno električnog vozila u Europi. Proizvodnja modela EV4, hatchbacka dizajniranog za europsko tržište, odvija se u moderniziranoj tvornici u Slovačkoj

Južnokorejska tvrtka Kia označila je važnu prekretnicu u svojoj strategiji elektrifikacije pokretanjem proizvodnje prvog potpuno električnog vozila u Europi. S proizvodnih traka tvornice Kia AutoLand Slovakia u Žilini 20. kolovoza počeo je silaziti model EV4, hatchback s pet vrata dizajniran i proizveden isključivo za europsko tržište.

U Europi za Europu

"Početak proizvodnje modela EV4 za nas je golema prekretnica. To pokazuje tehničku sposobnost i fleksibilnost našeg europskog poslovanja", izjavio je Marc Hedrich, predsjednik i izvršni direktor Kia Europe. Naglasio je kako će tvornica u Slovačkoj sada istovremeno proizvoditi potpuno električne automobile uz modele s hibridnim i klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem.

Kia EV4 temelji se na naprednoj E-GMP (Electric Global Modular Platform) platformi Hyundai Motor Grupe, koja osigurava ravnotežu između performansi i učinkovitosti. Kupcima će biti dostupne dvije opcije baterija: standardna od 58,3 kWh i varijanta s produljenim dosegom od 81,4 kWh. Model uključuje i napredne energetske inovacije poput tehnologija Vehicle-to-Load (V2L) i Vehicle-to-Grid (V2G).

U svrhu smanjenja mase i poboljšanja upravljivosti, poklopac motora izrađen je od aluminija, a kupci će moći birati između osam boja eksterijera, uključujući jednu ekskluzivnu mat završnu obradu. Dizajn vozila slijedi Kijinu nagrađivanu filozofiju "Opposites United". Model je globalno predstavljen u veljači 2025. godine.

Eko pogon u Žilini

Tvornica u Žilini, otvorena 2004. godine, kamen je temeljac Kijinog poslovanja u Europi. Prostire se na dva četvorna kilometra, zapošljava oko 3.700 radnika te koristi više od 600 naprednih robota. U modernizaciju proizvodnih linija za prihvat električnih vozila uloženo je 108 milijuna eura, što uključuje i novu transportnu traku za baterije za električna vozila. Pogon je sposoban istovremeno proizvoditi više različitih modela, uključujući Kiju XCeed i Kiju Sportage.

S godišnjim kapacitetom od 350.000 vozila i 540.000 motora, tvornica je od otvaranja proizvela više od pet milijuna jedinica koje se izvoze u 83 zemlje, što čini približno 11% globalne proizvodnje vozila tvrtke. Tvornica u potpunosti posluje koristeći električnu energiju iz obnovljivih izvora, a do kraja godine planira pokriti oko 1,5% svojih energetskih potreba novom fotonaponskom elektranom.