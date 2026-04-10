Kia za 2027. najavljuje EV1, električni automobil s cijenom od oko 23.000 eura

Kia je predstavila buduće planove koji uključuju pristupačni električni EV1, ali i značajno usporavanje tranzicije na struju uz veći naglasak na hibridne i benzinske modele

Autonet.hr petak, 10. travnja 2026. u 17:24
📷 Foto: Kia
Foto: Kia

Kia je upravo otkrila svoje karte za budućnost, a iako ima puno novosti, glavna zvijezda za europsko tržište je maleni novitet s velikim očekivanjima - model EV1, kompaktni električni gradski automobil koji bi po izlasku na tržište 2027. godine trebao postati najpovoljniji Kijin električni model do sada.

Zamislite ga kao nižeg i elegantnijeg brata modela EV2. Cilja izravno na žestoko konkurentnu klasu gradskih automobila u Europi, gdje će se boriti protiv modela kao što su Renault 5, Peugeot e-208 i Opel Corsa Electric. Tehnički, očekuje se da će EV1 dijeliti platformu s modelom EV2, što znači korištenje 400-voltne E-GMP arhitekture i dvije opcije baterija. Početni modeli trebali bi dobiti paket od 42,2 kWh s dosegom od otprilike 322 kilometra, dok bi skuplje izvedbe mogle koristiti bateriju od 61 kWh za doseg bliži 483 kilometra. Snaga motora vjerojatno će pratiti EV2, pa se očekuje oko 145 KS (108 kW) za osnovne modele.

Kia također navodi da će ovo biti njihov prvi automobil u segmentu koji je u potpunosti "softverski definiran", što znači da će se svi sustavi, od infotainmenta do upravljanja vozilom, moći ažurirati bežično. Unatoč naprednoj tehnologiji, početna cijena trebala bi biti tek nešto viša od 23.000 eura, čime EV1 postaje istinski električni automobil za masovno tržište.

Veliki zaokret u strategiji

Ipak, priča o malenom EV1 samo je dio puno veće i složenije slagalice. Korejski proizvođač prilagođava svoju strategiju kao odgovor na usporavanje globalnog prihvaćanja električnih vozila, što je potvrdio i izvršni direktor Ho Sung Song. Zbog toga je Kia smanjila svoj cilj prodaje potpuno električnih vozila za 2030. godinu s 1,6 milijuna na milijun jedinica.

Istovremeno, tvrtka značajno pojačava ulaganja u hibride. Plan je proširiti ponudu na 13 hibridnih modela do 2030. godine, s ciljem godišnje prodaje od 1,15 milijuna primjeraka. Najavljene su nove hibridne verzije ključnih modela poput Telluridea, Seltosa i K4. Štoviše, Kia planira lansirati i devet novih modela s motorima s unutarnjim izgaranjem, čime jasno pokazuje da ne namjerava prerano odustati od tehnologija na koje su kupci još uvijek naviknuti.

Što još stiže iz Kije?

Osim modela EV1, Kia do 2030. godine planira imati ukupno 14 električnih modela u ponudi. To uključuje kompaktne EV2, EV3 i EV4, kao i novi električni SUV koji će se smjestiti između modela EV5 i EV9. U razvoju je i nova električna platforma koja će naslijediti postojeću E-GMP arhitekturu, a obećava do 40 posto veći kapacitet baterije s 15 posto većom gustoćom energije i motore koji su za devet posto snažniji.

Korejski brend također jača svoju poziciju u segmentu komercijalnih vozila s modelom PV5, kojem će se 2027. pridružiti veći PV7, a dvije godine kasnije i PV9. Uz to, Kia gura naprijed i na polju robotike, razvijajući tvorničke robote i rješenja za dostavu u suradnji s tvrtkom Boston Dynamics.

Dakle, iako je EV1 možda malen, predvodi jedan vrlo velik i, što je još važnije, sada puno raznolikiji plan. Kia ostaje predana elektrifikaciji, ali istovremeno snažno ulaže u hibride i ne odustaje od benzinaca, pokazujući pragmatičan pristup u snalaženju na složenom i promjenjivom automobilskom tržištu.

