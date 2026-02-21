Kineski Nio postavio rekord s više od 165.000 zamjena baterija na vozilima u danu

Kineska automobilska marka Nio zabilježila je 19. veljače povijesni uspjeh u svojoj mreži stanica za brzu zamjenu baterija na automobilima. Tijekom trećeg dana proslave lunarne nove godine sustav je uspio obaviti ukupno 165.898 zamjena baterija u samo jednom danu. Ovaj rezultat predstavlja novi rekord za kompaniju, a postignut je u jeku najintenzivnijeg prometnog razdoblja u godini, kada se milijuni vozača u Kini vraćaju svojim domovima.

Statistički podaci ukazuju na iznimnu propusnost mreže – u razdoblju od 24 sata, širom Kine su se obavljale prosječno dvije zamjene baterija svake sekunde. Ovaj val potražnje poslužio je kao godišnji test opterećenja za prometnu infrastrukturu, a Niov sustav je pokazao visoku razinu preciznosti i pouzdanosti. Time je tvrtka osnažila svoju tvrdnju da zamjena baterija, a ne samo brže punjenje, predstavlja ključno rješenje za putovanja na duge relacije.

Tehnologija nasuprot punjenju

Dok se zapadna tržišta primarno fokusiraju na razvoj infrastrukture za brzo punjenje istosmjernom strujom, Niov model nudi alternativu koja brzinom konkurira tradicionalnom točenju goriva. Proces zamjene baterije na specijaliziranoj stanici traje između tri i pet minuta, nakon čega vozač nastavlja put s potpuno napunjenim baterijskim paketom. U idealnim je uvjetima dodavanje dometa od nekoliko stotina kilometara moguće provesti u svega 100 sekundi, što je brže i od punjenja spremnika benzinom.

Osim same brzine, ovakav pristup rješava i niz praktičnih izazova s kojima se susreću vozači električnih vozila. Korisnici ne moraju napuštati vozilo tijekom procesa, čime se izbjegava izlaganje nepovoljnim vremenskim prilikama poput kiše ili snijega. Također, sustav eliminira fizičke prepreke poput rukovanja teškim kabelima, što je od posebne važnosti za starije osobe ili vozače s invaliditetom, dok istovremeno pruža višu razinu osobne sigurnosti. Sustav se stoga već pokazao kao iznimno učinkovit alat u borbi protiv "anksioznosti zbog dosega" (range anxiety).

Nadmoćan sustav

Iskustva iz Kine su pokazala da zamjena baterija izuzetno pozitivno utječe na cjelokupno korisničko iskustvo korištenja električnih vozila, a ovaj rekord dokaz je funkcionalnosti tehnologije u velikim razmjerima i pri vršnim opterećenjima – pa bi zamjena baterija lako mogla postati ravnopravan, pa čak i nadmoćan model dopunjavanja u odnosu na klasične punionice.

Prema najnovijim podacima iz veljače 2026. godine, Nio u Kini upravlja mrežom od 3.750 stanica za zamjenu baterija. Od toga se više od tisuću stanica nalazi na autocestama, čime je povezano 550 gradova i osigurana protočnost na glavnim prometnim pravcima. Tvrtka je ovoga mjeseca najavila i plan izgradnje dodatnih tisuću stanica tijekom ove godine, s fokusom na uvođenje već pete generacije te tehnologije.