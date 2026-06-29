Kontroverzni električni Ferrari Luce odmah rasprodan u Kini

Prva električna limuzina u povijesti Ferrarija, model Luce, u potpunosti je rasprodana na kineskom tržištu odmah nakon lansiranja, unatoč snažnim kritikama javnosti i smjenama u vrhu tvrtke

Talijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferrari zabilježio je prodajni uspjeh na kineskom tržištu sa svojim novim modelom Luce, prvom potpuno električnom limuzinom u povijesti te marke. Prema dostupnim informacijama, svih 88 primjeraka koji su bili alocirani za kinesko tržište rasprodano je odmah nakon službenog lansiranja. Pojedinačna cijena ovog ekskluzivnog automobila iznosila je 3.988.000 juana, što je protuvrijednost od približno 586.600 američkih dolara.

"Kritiziraju ga oni koji si ga ne mogu priuštiti"

Ovakav prodajni rezultat uslijedio je nakon vala intenzivnih kritika s kojima se model suočio od svog predstavljanja u svibnju ove godine. Dizajn vozila, koji potpisuje bivši Appleov dizajner Jony Ive, naišao je na neodobravanje dijela javnosti i internetskih komentatora koji su automobilu zamjerili previše jednostavan izgled, preveliku praktičnost za standarde brenda te – ne manje važno – činjenicu da je riječ o električnom pogonu.

Negativne reakcije i nezadovoljstvo javnosti odrazili su se i na financijsko poslovanje tvrtke, pa su donijeli pad vrijednosti Ferrarijevih dionica za više od 6% u samo jednom danu, a kompanija je nedavno smijenila dugogodišnjeg voditelja marketinga i komercijalnog sektora, Enrica Gallieru.

Unatoč nestabilnosti unutar tvrtke i kritikama na internetu, izvršni direktor Ferrarija Benedetto Vigna potvrdio je da model Luce bilježi velik broj narudžbi. Analitičari ističu kako brza rasprodaja u Kini sugerira da negativne reakcije ne dolaze od stvarne tržišne publike, odnosno od klijenata koji si ovaj automobil uistinu – mogu priuštiti.

Kontroverze oko uvjeta prodaje

Ranije su se u medijima pojavile i špekulacije o metodama prodaje novog električnog modela. Bloomberg je tako prenio informacije prema kojima su Ferrarijevi zastupnici navodno uvjetovali kupnju modela Luce kako bi klijenti uopće dobili priliku kupiti ekskluzivnije i skuplje modele ovog proizvođača.

Prije nego što je otišao sa svoje pozicije, Enrico Galliera je u intervjuu za The Drive oštro demantirao takve navode, nazvavši ih potpuno netočnima. Naglasio je da je Ferrari od samog početka jasno komunicirao sa svojim klijentima da je ovaj automobil dizajniran za potpuno novu i drugačiju ciljanu skupinu kupaca.