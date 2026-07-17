Kultni britanski Range Rover Sport također prelazi na struju

Luksuzni električni SUV Range Rover Sport Electric najavljen je testnim vožnjama u Goodwoodu, a donijet će visoke performanse na svim terenima uz zadržavanje prepoznatljivog dizajna i karaktera

Britanski JLR službeno je potvrdio skori dolazak svojeg drugog potpuno električnog vozila marke Range Rover, pod nazivom Sport Electric. Ovaj model označit će početak nove ere za tu marku, a spojit će prepoznatljiv sportski luksuz s ekološki osviještenim pogonom. Proizvođač najavljuje da će novi SUV biti dinamičniji i brži no ikada prije, čime planira ponovno redefinirati segment luksuznih električnih terenaca – jednom kad se i službeno pojavi na tržištu, potkraj ove godine.

Zaokružena ponuda pogona

Najava ovog modela uslijedila je nakon niza zatvorenih ljetnih predstavljanja prvog električnog modela, klasičnog Range Rovera Electric. Range Rover Sport Electric zadržava prepoznatljivu, mišićavu siluetu i linije dizajna, no sada ih spaja s potpuno električnim pogonskim sklopom koji osigurava trenutne, snažne performanse i profinjenu vožnju.

Mogućnosti novog modela prvi su put demonstrirane tijekom privatne prezentacije na poznatom Festivalu brzine u Goodwoodu. Tom prigodom, prototipi Range Rovera odradili su seriju zahtjevnih vožnji na stazi Goodwood Motor Circuit. Tehnološka rješenja integrirana u ovaj model uključuju napredne postavkame šasije i poseban dizajn zvučnog potpisa, što će vozačima pružati karakterističan osjećaj kontrole i izravne povratne informacije na bilo kojoj vrsti podloge.

Uvođenjem potpuno električne izvedbe tijekom ove godine, Range Rover će zaokružiti ponudu pogonskih sklopova za model Range Rover Sport. Kupcima će tako na raspolaganju biti širok izbor koji, uz novi električni pogon, uključuje plug-in hibrid, blagi hibrid s V8 benzinskim motorom te šestocilindarske benzinske i dizelske opcije. Svaka od tih opcija prilagođena je specifičnim zahtjevima klijenata, dok je električna verzija kalibrirana da pruži jednako uzbudljivo i angažirano iskustvo vožnje za ovaj, kako kažu "najsportskiji" model marke.