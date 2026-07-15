Kupujete rabljeni električni automobil? Evo što se na njima najčešće kvari

Novo istraživanje otkriva da najveći problemi kod rabljenih električnih vozila nisu skupe visokonaponske baterije. Vlasnici se češće susreću s kvarovima ovjesa i električnih sustava, problemima poznatim i s klasičnih automobila

Ako razmišljate o kupnji rabljenog električnog vozila, velika je vjerojatnost da vas najviše brine stanje i dugovječnost baterije. Ta velika ploča ćelija ispod poda automobila postala je sinonim za potencijalno goleme troškove. Međutim, čini se da je taj strah uvelike preuveličan. Nova analiza podataka o jamstvenim popravcima pokazuje da problemi s glavnom baterijom uopće ne ulaze u prvih pet najčešćih kvarova s kojima se vlasnici električnih automobila susreću.

Istraživanje, temeljeno inače na podacima koje je prikupila tvrtka Warrantywise u Ujedinjenom Kraljevstvu, otkrilo je da su najveće glavobolje kod električnih vozila zapravo iste one s kojima se vozači godinama nose i kod automobila s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem. Električni "gremlini", trošenje ovjesa, pa čak i skromni 12-voltni akumulator pojavljuju se znatno češće od kvarova na visokonaponskom baterijskom paketu.

Što se najčešće kvari?

Na vrhu popisa najčešćih problema nalaze se opći električni kvarovi. Tu spadaju razni senzori, sustavi središnjeg zaključavanja i slične komponente koje nisu specifične samo za električna vozila. Prema podacima studije, prosječni troškovi popravaka takvih kvarova kreću se između 950 i 1.050 eura, iako su pojedini računi znali premašiti i 3.500 eura, a u nekim slučajevima čak i 4.700 eura, ovisno o složenosti problema.

Odmah iza njih slijede komponente ovjesa, a posebno spone i ramena. Ovdje prosječni troškovi popravka prelaze 1.400 eura, s najskupljim zabilježenim slučajem koji je stajao gotovo 5.000 eura. To je jasan podsjetnik da, iako električni automobil nema motor ili mjenjač, i dalje ima hrpu konvencionalnog hardvera koji se s vremenom troši. Štoviše, zbog veće mase električnih vozila, ovjes trpi znatno veće opterećenje i brže se haba u usporedbi s lakšim benzinskim ili dizelskim modelima.

Jedina komponenta koja je specifična za električna vozila, a uspjela se probiti u top pet najčešćih kvarova, jest ugrađeni punjač (on-board charger). Iako se ti kvarovi ne događaju svakodnevno, mogu postati zastrašujuće skupi. Prosječan popravak iznosi oko 2.500 eura, no zabilježen je i slučaj gdje je zamjena punjača vlasnika stajala vrtoglavih 12.300 eura.

Strah od kvara baterije je preuveličan

A što je s onom famoznom visokonaponskom baterijom koje se svi toliko boje? Ona se uopće nije našla na listi prvih pet kvarova. To ne znači da se baterije nikada ne kvare, već samo da su takvi slučajevi bili relativno rijetki u analiziranim jamstvenim podacima. Za to postoje dva razloga - baterije su robusnije nego što mnogi misle, a u pravilu imaju i znatno dulje tvorničko jamstvo od ostatka automobila. Ipak, kada do kvara baterije dođe, troškovi su uistinu značajni. Prosječan zahtjev za popravak baterije iznosio je više od 7.500 eura.

Podaci su također pokazali da su prosječni troškovi popravaka električnih vozila porasli za 10,7 posto između 2024. i 2025. godine. Taj porast ne mora nužno značiti da su vozila nepouzdanija, vjerojatnije je da su inflacija, veći troškovi rada i više cijene dijelova doprinijeli rastu računa u servisima.

Troškovi nakon sudara

Iako su redovni kvarovi često jeftiniji za rješavanje nego što se misli, važno je napomenuti da troškovi popravaka nakon sudara mogu biti znatno viši za električna vozila. Neke studije pokazuju da popravak EV-a nakon nesreće košta u prosjeku i do 23 posto više nego za usporedivi automobil s motorom s unutarnjim izgaranjem. Razlog toga je to što su električna vozila u prosjeku novija i pripadaju višem cjenovnom rangu, zahtijevaju specijalizirane radionice s višim cijenama rada, a njihova veća masa može uzrokovati veću štetu. Također, napredni sustavi za pomoć vozaču (ADAS) često se moraju u potpunosti zamijeniti, a ne popravljati, što dodatno diže cijenu.

S druge strane, dugoročni troškovi vlasništva mogu biti niži. Električna vozila zahtijevaju znatno manje redovnog održavanja, nema promjene ulja, svjećica, filtera zraka ili ispušnih sustava. Zbog toga, unatoč potencijalno skupljim popravcima, ukupni trošak vlasništva rabljenog EV-a, kad se uračunaju niži troškovi energije i održavanja, često ispadne povoljniji.