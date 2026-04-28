Luce, kao prvi električni Ferrari, postaje najskuplji SUV na svijetu

Ferrarijev prvi potpuno električni model Luce, s više od 1.000 konjskih snaga i inovativnim dizajnom interijera, postavlja nove standarde luksuza uz očekivanu početnu cijenu veću od pola milijuna eura

Autonet.hr utorak, 28. travnja 2026. u 13:31

Talijanski proizvođač luksuznih automobila Ferrari priprema se za lansiranje svog prvog potpuno električnog modela pod nazivom Luce, a s vremena na vrijeme o njemu u javnost procuri poneki detalj. Do sada smo tako saznali da je vozilo dizajnirano kao luksuzni SUV model s četiri sjedala, dok je vizualni identitet unutrašnjosti povjeren dizajnerskom kolektivu LoveFrom, koji su osnovali bivši Appleovi dizajneri Jony Ive i Marc Newson.

Interijer kombinira modernu tehnologiju s retro elementima, uključujući staklene gumbe, taktilne prekidače i fizički sat, dok su fizičke kontrole u kokpitu inspirirane zrakoplovima. Pogonski sklop razvijen je u potpunosti unutar Ferrarija, koristeći tehnologiju iz Formule 1. Sustav se sastoji od četiri neovisna električna motora koji zajedno proizvode više od 1.100 konjskih snaga. Prema tvorničkim podacima, automobil će moći ubrzati od 0 do 100 km/h za samo 2,5 sekundi, dok će maksimalna brzina iznositi oko 310 km/h.

U razvoju Lucea sudjeluje i NASA, čiji stručnjaci pomažu Ferrariju razumjeti granice ljudske tolerancije na G-sile te uvidjeti kako ogromna ubrzanja, za koja je Luce sposoban, utječu na unutarnje uho i centar za ravnotežu.

Pa kad je već sve oko tog modela tako ekskluzivno i jedinstveno, nije bilo za očekivati baš nisku cijenu – no ipak, njezina objava će vas vjerojatno iznenaditi. Prema izvješćima medija i prvim podacima Bloomberga, očekuje se da će početna cijena električnog Ferrarija Luce iznositi približno – 550.000 eura. Dakle, iako mu ime znači "svjetlost", od cijene bi mnogima mogao pasti mrak na oči.

Takvim bi pozicnioniranjem na tržištu Luce lakoćom preuzeo titulu najskupljeg novog SUV-a na svijetu, značajno nadmašujući cijenu njihovog postojećeg SUV modela Purosangue, kao i konkurenata poput Lamborghinijevog Urusa SE  i Aston Martina DBX S, ali i onih čije se ime veže uz luksuz u skupoću – primjerice Rolls-Royceovog modela Cullinan Black Badge, koji košta "samo" 435.000 eura.

