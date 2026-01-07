Lucid, Nuro i Uber na CES-u predstavili svoj zajednički robotaksi

Tri tehnološke kompanije udružile su snage kako bi stvorile luksuzni autonomni robotaksi temeljen na modelu Lucid Gravity, čije je testiranje već započelo, a službeno lansiranje planirano je do kraja godine

U tijeku je CES u Las Vegasu, najpoznatiji svjetski sajam potrošačke elektronike, a ove godine ponovno obiluje najavama iz automobilskog sektora. Jedna od njih stiže u obliku zajedničke objave američkih tehnoloških kompanija Lucid Group, Nuro i Uber Technologies. Oni su zajedničkim snagama razvili i sada službeno predstavili prva produkcijska vozila namijenjena za globalnu uslugu robotaksija.

Napredan, luksuzan, pristupačan

Trostruko partnerstvo objedinjuje Lucidovu arhitekturu električnih vozila, Nurovu tehnologiju autonomne vožnje razine 4 te Uberovu globalnu mrežu za pružanje usluga prijevoza. Ovaj ambiciozni projekt cilja na transformaciju tržišta autonomnih vožnji pružanjem vrhunskog iskustva za putnike, koje je na CES-u prvi put javno demonstrirano. Prema navodima triju kompanija, robotaksi je dizajniran kako bi bio pristupačno, ali luksuzno rješenje za održivu mobilnost, s inicijalnim planom lansiranja na području zaljeva San Francisca.

Vozilo je u svojoj osnovi bazirano na električnom modelu Lucid Gravity, opremljeno je nizom senzora, uključujući kamere visoke rezolucije, solid-state lidare i radare koji omogućuju percepciju okoline u 360°. Sustav je integriran u karoseriju i posebno dizajnirani krovni modul koji osigurava maksimalnu vidljivost, iako donekle narušava estetiku automobila i čini robotaksi prepoznatljivim izdaleka. Na krovnom modulu nalaze se i integrirani LED zasloni, koji omogućuju putnicima lakšu identifikaciju vozila tako što prikazuju inicijale putnika i status vožnje od trenutka dolaska na odredište.

Hardversku osnovu sustava čini sustav NVIDIA DRIVE AGX Thor, kao dio platforme NVIDIA DRIVE Hyperion, koja omogućuje izvođenje modela umjetne inteligencije u stvarnom vremenu, što je nužno za sigurno upravljanje vozilom.

Proizvodnja ove godine

Unutrašnjost vozila nudi prostran raspored koji može primiti do šest putnika uz značajan prtljažni prostor. Putnici imaju pristup interaktivnim ekranima putem kojih mogu personalizirati vožnju, kontrolirati klimatizaciju, grijanje sjedala i glazbu, dok vizualizacija u stvarnom vremenu prikazuje ono što vozilo "vidi" i kamo planira skrenuti, čime se želi povećati povjerenje korisnika u sustav.

Autonomna testiranja na javnim prometnicama započela su u prosincu prošle godine pod okriljem tvrtke Nuro, a obavlja se koristeći inženjerske prototipove pod nadzorom operatera. Testni program koristi Nuroov AI model koji kombinira umjetnu inteligenciju s provjerljivom sigurnosnom logikom. Početak serijske proizvodnje vozila u Lucidovoj tvornici u Arizoni očekuje se krajem ove godine. Certificiranje i komercijalno lansiranje planirani su također prije kraja ove godine.