McMurtry započinje proizvodnju "fan cara" Spéirling i širi poslovanje na tehnološki sektor

McMurtry Automotive, britanska tvrtka poznata po rušenju rekorda na stazi Goodwood i svojem modelu Spéirling, koji može "voziti po stropu", obilježava ovih dana desetu obljetnicu postojanja. No, umjesto feštom, prvo će desetljeće okruniti strateškim širenjem i početkom proizvodnje svojeg prvog komercijalnog modela.

Richard i Ben McMurtry, sinovi utemeljitelja i inovatora sir Davida McMurtryja, preuzeli su glavnu ulogu u realizaciji očeve vizije. Ključni sljedeći korak otvaranje je novog pogona površine 2.700 m² u Wotton-under-Edgeu u Engleskoj, koji će služiti kao središte za proizvodnju modela Spéirling PURE te razvoj budućih projekata. Dok se pogoni pripremaju za serijsku izradu, McMurtry Automotive planira dodatno proširiti asortiman modela u nadolazećim godinama.

Nova tehnološka divizija

Usporedno s proizvodnjom vozila, kompanija je osnovala novu diviziju pod nazivom McMurtry Technology, koja će se fokusirati na komercijalizaciju portfelja patenata razvijenih tijekom rada na projektu Spéirling. McMurtry Technology već ostvaruje prihode u sedmeroznamenkastim iznosima (u funtama) surađujući s istaknutim klijentima iz automobilske industrije, omogućujući drugim proizvođačima pristup njihovim inženjerskim rješenjima.

Fokus nove divizije obuhvaća pet ključnih područja: sustave potisne sile na zahtjev (Downforce on Demand), tehnologiju visokoučinkovitih baterija, električne pogonske sustave, olakšavanje konstrukcije vozila te specijalizirani softver.

Spéirling PURE, prvi model koji će ući u proizvodnju, jednosjed je s električnim pogonom i sustavom ventilatora za potisnu silu (tzv. fan car) i već je prošao više od 5.000 testnih kilometara s prototipovima. Cijena mu iznosi 995.000 britanskih funti (oko 1,4 milijuna eura) bez poreza, dostave i dodatnih opcija. Tvrtka je potvrdila kako će prvi primjerci kupcima biti isporučeni tijekom ljeta 2026. godine.