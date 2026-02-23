McMurtry započinje proizvodnju "fan cara" Spéirling i širi poslovanje na tehnološki sektor
Britanski proizvođač obilježava prvo desetljeće rada otvaranjem novog pogona, komercijalizacijom patenata kroz McMurtry Technology te pripremom prve isporuke modela Spéirling PURE već ove godine
McMurtry Automotive, britanska tvrtka poznata po rušenju rekorda na stazi Goodwood i svojem modelu Spéirling, koji može "voziti po stropu", obilježava ovih dana desetu obljetnicu postojanja. No, umjesto feštom, prvo će desetljeće okruniti strateškim širenjem i početkom proizvodnje svojeg prvog komercijalnog modela.
Richard i Ben McMurtry, sinovi utemeljitelja i inovatora sir Davida McMurtryja, preuzeli su glavnu ulogu u realizaciji očeve vizije. Ključni sljedeći korak otvaranje je novog pogona površine 2.700 m² u Wotton-under-Edgeu u Engleskoj, koji će služiti kao središte za proizvodnju modela Spéirling PURE te razvoj budućih projekata. Dok se pogoni pripremaju za serijsku izradu, McMurtry Automotive planira dodatno proširiti asortiman modela u nadolazećim godinama.
Nova tehnološka divizija
Usporedno s proizvodnjom vozila, kompanija je osnovala novu diviziju pod nazivom McMurtry Technology, koja će se fokusirati na komercijalizaciju portfelja patenata razvijenih tijekom rada na projektu Spéirling. McMurtry Technology već ostvaruje prihode u sedmeroznamenkastim iznosima (u funtama) surađujući s istaknutim klijentima iz automobilske industrije, omogućujući drugim proizvođačima pristup njihovim inženjerskim rješenjima.
Fokus nove divizije obuhvaća pet ključnih područja: sustave potisne sile na zahtjev (Downforce on Demand), tehnologiju visokoučinkovitih baterija, električne pogonske sustave, olakšavanje konstrukcije vozila te specijalizirani softver.
Spéirling PURE, prvi model koji će ući u proizvodnju, jednosjed je s električnim pogonom i sustavom ventilatora za potisnu silu (tzv. fan car) i već je prošao više od 5.000 testnih kilometara s prototipovima. Cijena mu iznosi 995.000 britanskih funti (oko 1,4 milijuna eura) bez poreza, dostave i dodatnih opcija. Tvrtka je potvrdila kako će prvi primjerci kupcima biti isporučeni tijekom ljeta 2026. godine.