Mercedes bilježi snažan rast prodaje električnih automobila

Mercedes-Benz u drugom je kvartalu povećao prodaju električnih vozila za 51 posto u odnosu na godinu ranije, a najveći rast zabilježen je upravo u Europi

Mercedes-Benz nastavlja bilježiti snažan rast prodaje električnih automobila. Prema najnovijim podacima tvrtke, u drugom kvartalu ove godine prodaja potpuno električnih modela porasla je za 51 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Kako prenosi ArenaEV, Mercedes-Benz tijekom razdoblja od travnja do lipnja isporučio je 52.900 električnih vozila, što je ujedno 19 posto više nego u prvom kvartalu ove godine. U prvih šest mjeseci 2026. godine ukupno je prodano 97.100 električnih automobila, odnosno 28 posto više nego u prvoj polovici prošle godine.

Na razini cijele Mercedes Grupe prodano je 63.000 električnih vozila u drugom kvartalu, dok je u prvoj polovici godine isporučeno ukupno 113.300 električnih automobila. To predstavlja rast od 30 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Iz Mercedesa ističu kako je glavni pokretač ovog rasta upravo europsko tržište. Potražnja za električnim modelima u Europi tijekom drugog kvartala porasla je za čak 87 posto u odnosu na godinu ranije, pri čemu je od ukupno 52.900 prodanih električnih Mercedesa njih 43.500 isporučeno upravo europskim kupcima. Na njemačkom tržištu prodaja električnih modela pritom se više nego udvostručila.

Električni automobili sada čine 13 posto ukupne Mercedesove globalne prodaje, dok je u drugom kvartalu prošle godine njihov udio iznosio 7,7 posto. Tvrtka također navodi da je interes za modele GLC, CLA i GLB toliko velik da se narudžbe već protežu i na iduću godinu.