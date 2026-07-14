MG otkriva dva nova električna koncepta

Na Festivalu brzine u Goodwoodu MG će premijerno predstaviti električni hatchback MG GO! i SUV MG Cyber Concept

MG će na ovogodišnjem Festivalu brzine u Goodwoodu premijerno predstaviti dva nova konceptna električna automobila - kompaktni hatchback MG GO! i SUV visokih performansi MG Cyber Concept. Koncepti najavljuju buduće serijske modele kojima proizvođač želi spojiti svoju sportsku tradiciju s elektrifikacijom i modernim tehnologijama.

Naime, MG GO! zamišljen je kao električni hatchback B segmenta čiji je dolazak na tržište planiran tijekom 2027. godine. Dizajn crpi inspiraciju iz klasičnih modela marke, ponajprije legendarnog MGB GT-a, ali u suvremenoj retro-futurističkoj interpretaciji. Automobil je inače razvijen u MG Design Centru u Londonu pod vodstvom direktora dizajna Carla Gothama.

MG GO! Foto: MG

Drugi koncept, MG Cyber Concept, predstavlja viziju budućeg električnog SUV-a D segmenta visokih performansi. Prema navodima proizvođača, cilj je spojiti praktičnost SUV-a s voznim karakteristikama koje se tradicionalno povezuju sa sportskim automobilima, uz naglasak na električni pogon i napredna tehnološka rješenja.

MG Cyber Concept Foto: MG

Osim konceptnih modela, MG će na Goodwoodu predstaviti i tehnologije umjetne inteligencije, autonomne vožnje i povezivosti kroz Future Motion Show, tijekom kojeg će mogućnosti novih sustava demonstrirati roboti najnovije generacije.