Možda sad počnu dostavljat pakete? Hrvatska pošta preuzela tranšu električnih mopeda

Hrvatska pošta članica je međunarodne inicijative The Climate Pledge, kojom se obvezala postići nultu emisiju ugljika do 2040. godine. Sada su preuzeli i prvih 70 električnih mopeda za svoju flotu

Hrvatska pošta preuzela je prvih 70 od ukupno 255 novih električnih mopeda Askoll eS Pro, čime dodatno proširuje svoj zeleni vozni park, najveći takve vrste u Hrvatskoj. Preostalih 185 mopeda bit će isporučeno tijekom studenoga, a koristit će se za dostavu u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Bjelovaru. Vrijednost ugovora iznosi 1,65 milijuna eura s PDV-om, a mopedi su nabavljeni putem četverogodišnjeg financijskog leasinga.

Nakon ove isporuke, Hrvatska pošta raspolaže s ukupno 619 električnih vozila, uključujući bicikle, četverocikle, osobna i laka dostavna vozila. Tvrtka je razvila i vlastitu mrežu od 77 punionica u 20 hrvatskih gradova, s ukupno 123 mjesta za punjenje, većinom snage 22 kW AC.

Kako navode iz HP-a, elektrifikacija voznog parka značajno je pridonijela smanjenju emisija stakleničkih plinova. Kažu da su ih tijekom 2024. smanjili za 11.600 tona, odnosno za 18 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Također, ističu i da su poštari prošle godine prešli 14,5 milijuna kilometara električnim vozilima, biciklima i pješačkim rutama, što čini gotovo 30 posto od ukupno 53,1 milijun kilometara i predstavlja porast od 9,3 milijuna kilometara u odnosu na 2023.