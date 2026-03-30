Najveća Škoda dosad, Peaq, prvi put na službenim fotografijama

Škoda je potvrdila ime i ugrubo pokazala izgled svog novog električnog SUV-a. Peaq predstavlja serijsku verziju koncepta Vision 7S, uz prostranost za sedam osoba i domet veći od 600 kilometara

Autonet.hr ponedjeljak, 30. ožujka 2026. u 20:23

Škoda Auto službeno je najavila dolazak svog novog električnog predvodnika pod nazivom Peaq. Ovaj model s tri reda sjedala pozicioniran je na sam vrh njihove ponude, utjelovljujući serijsku verziju konceptnog vozila Vision 7S predstavljenog 2022. godine. Peaq označava ključni korak u evoluciji marke, uvodeći novi dizajnerski jezik "Modern Solid" koji karakteriziraju čiste linije, robusnost i funkcionalnost, čime se postavlja novi standard za buduće modele češkog proizvođača.

Udoban i moderan

Svjetska premijera zakazana je za ljeto 2026. godine, a vozilo se trenutačno nalazi u fazi testnih vožnji pod kamuflažom – kakvo je i prikazano na nekoliko službenih fotografija. S međuosovinskim razmakom od gotovo tri metra, Peaq obećava iznimnu prostranost, osobito u drugom i trećem redu sjedala, što ga čini primarnim izborom za moderne obitelji i korisnike kojima je potreban maksimalan kapacitet bez kompromisa u udobnosti.

Unutrašnjost vozila nudi pet različitih opcija uređenja i opremljena je najsuvremenijim rješenjima za digitalnu povezivost. Novi infotainment sustav temeljen na Android platformi omogućuje široku personalizaciju i integraciju aplikacija poput YouTubea i Spotifyja. Među inovacijama se ističe i najveći panoramski krov ikada ugrađen u jedan Škodin model, kao i uvođenje ručica vrata koje su u ravnini s karoserijom radi bolje aerodinamike.

Za udobnost putnika brinu se ergonomska sjedala s AGR certifikatom, funkcijom masaže i električno podesivim osloncima za noge. Dodatni luksuz pruža vrhunski audio sustav marke Sonos te integrirana "Wellness" aplikacija sa šest modova rada za opuštanje ili regeneraciju energije tijekom vožnje. Praktičnost je naglašena kroz brojna "Simply Clever" rješenja, uključujući dvostruki Phonebox s brzim bežičnim punjenjem snage 25 W.

Performanse i održivost

Iako su tehnički detalji još uvijek šturi, potvrđeno je da će Peaq biti dostupan u tri varijante pogonskih sustava. Najsnažnije izvedbe nudit će domet veći od 600 kilometara prema WLTP ciklusu, što ovaj model čini konkurentnim za duga putovanja. Uz visoku energetsku učinkovitost, Škoda naglašava i upotrebu održivih materijala u unutrašnjosti, čime se prati globalna strategija dekarbonizacije marke.

Ovaj model predstavlja značajno proširenje električnog portfelja Škode, koji bi se do 2026. godine trebao udvostručiti. Uz manji gradski model Epiq, Peaq će činiti okosnicu nove generacije vozila koja kombiniraju tradicionalne vrijednosti marke, poput prostranog prtljažnika i funkcionalnosti, s naprednom tehnologijom električnog pogona i modernom estetikom.

