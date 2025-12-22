Nevera R Founder's Edition – za deset odabranih

Rimac Automobili najavili su seriju Nevera R Founder's Edition, koja će za desetero kupaca ponuditi izravno sudjelovanje u dizajnu i budućem razvoju tvrtke uz personaliziranu isporuku osnivača Mate Rimca

Autonet.hr ponedjeljak, 22. prosinca 2025. u 12:23

Iz Rimac Automobila stiže informacija o posebnom izdanju njihove Nevere R, najsnažnijeg i najekskluzivnijeg električnog hiperautomobila na svijetu – Founder's Edition. Osim posebne opreme i vizualnih dodataka, izmijenjenih za ovu posebnu seriju, svaki od tek deset kupaca dobit će i posebno iskustvo naručivanja, razvoja te posjedovanja ovog modela.

Personalizirano iskustvo

Ono započinje duboko personaliziranom sesijom konfiguracije u Rimac Kampusu u Zagrebu. Kupci pritom izravno surađuju s Matom Rimcem, direktorom dizajna Frankom Heylom i njegovim timom, koristeći sofisticirani softver V-RED za vizualizaciju promjena boja i materijala u stvarnom vremenu. Ovih deset odabranih članova "Founder's Cluba" uživat će trajne privilegije, uključujući prioritetne pozive na prezentacije proizvoda, izravan pristup sjedištu tvrtke putem posebne kartice te sudjelovanje u strateškim raspravama i istraživanjima budućih modela.

Povijest u detaljima

Svaki automobil iz ove serije karakterizira specifičan dvobojni dizajn koji prati prirodnu geometriju vozila. Prema riječima vodećeg dizajnera eksterijera Clarka Yutonga Wua, takva podjela naglašava agresivan stav automobila i stvara bezvremenski vizualni identitet. Duž krova proteže se tanka središnja linija, široka na svojem najužem dijelu svega dva milimetra, koja integrira prepoznatljiv motiv kravate i grafike tiskanih pločica.

Unutrašnjost vozila krije brojne posvete povijesti tvrtke, poput vezenih detalja na vratima koji označavaju ključne datume: razdoblje rada u garaži, lansiranje modela Concept_One te eru rekorda s Neverom i otvorenje novog kampusa. Sjedala su obojena asimetrično, što je posveta osobnoj konfiguraciji Nevere Mate Rimca. Kupcima je omogućena potpuna kreativna sloboda, pa se mogu odlučiti za bilo kakav dodatak, od ručno šivanih interijera s egzotičnim bojama kože do precizno repliciranih nijansi prema uzorcima ostalih automobila iz privatnih kolekcija vlasnika.

Nakon višemjesečnog procesa ručnog sastavljanja svakog pojedinog primjerka, Mate Rimac će osobno isporučiti svih deset vozila. Uz to, vlasnici će proći specijalističku obuku vožnje pod vodstvom profesionalnog testnog tima tvrtke. Svih deset primjeraka Nevere R Founder's Edition rasprodano je tijekom privatnih predstavljanja ekskluzivnoj skupini klijenata ranije ove godine. Cijena nije objavljena, no napomenut ćemo da je početna cijena "obične" Nevere R 2,3 milijuna eura.

Tehnologija i rekordi

Ovaj električni hiperautomobil razvija 2.107 konjskih snaga putem četiri neovisna motora kojima upravlja napredni sustav raspodjele momenta. Performanse su potvrđene rekordnim ubrzanjem od 0 do 60 milja na sat za samo 1,66 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 412,45 km/h. Samo tijekom 2025. godine, Nevera R postavila je 24 verificirana svjetska rekorda u performansama, učvrstivši svoj status na tržištu sportskih automobila.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija