Nevera R Founder's Edition – za deset odabranih

Rimac Automobili najavili su seriju Nevera R Founder's Edition, koja će za desetero kupaca ponuditi izravno sudjelovanje u dizajnu i budućem razvoju tvrtke uz personaliziranu isporuku osnivača Mate Rimca

Iz Rimac Automobila stiže informacija o posebnom izdanju njihove Nevere R, najsnažnijeg i najekskluzivnijeg električnog hiperautomobila na svijetu – Founder's Edition. Osim posebne opreme i vizualnih dodataka, izmijenjenih za ovu posebnu seriju, svaki od tek deset kupaca dobit će i posebno iskustvo naručivanja, razvoja te posjedovanja ovog modela.

Personalizirano iskustvo

Ono započinje duboko personaliziranom sesijom konfiguracije u Rimac Kampusu u Zagrebu. Kupci pritom izravno surađuju s Matom Rimcem, direktorom dizajna Frankom Heylom i njegovim timom, koristeći sofisticirani softver V-RED za vizualizaciju promjena boja i materijala u stvarnom vremenu. Ovih deset odabranih članova "Founder's Cluba" uživat će trajne privilegije, uključujući prioritetne pozive na prezentacije proizvoda, izravan pristup sjedištu tvrtke putem posebne kartice te sudjelovanje u strateškim raspravama i istraživanjima budućih modela.

Povijest u detaljima

Svaki automobil iz ove serije karakterizira specifičan dvobojni dizajn koji prati prirodnu geometriju vozila. Prema riječima vodećeg dizajnera eksterijera Clarka Yutonga Wua, takva podjela naglašava agresivan stav automobila i stvara bezvremenski vizualni identitet. Duž krova proteže se tanka središnja linija, široka na svojem najužem dijelu svega dva milimetra, koja integrira prepoznatljiv motiv kravate i grafike tiskanih pločica.

Unutrašnjost vozila krije brojne posvete povijesti tvrtke, poput vezenih detalja na vratima koji označavaju ključne datume: razdoblje rada u garaži, lansiranje modela Concept_One te eru rekorda s Neverom i otvorenje novog kampusa. Sjedala su obojena asimetrično, što je posveta osobnoj konfiguraciji Nevere Mate Rimca. Kupcima je omogućena potpuna kreativna sloboda, pa se mogu odlučiti za bilo kakav dodatak, od ručno šivanih interijera s egzotičnim bojama kože do precizno repliciranih nijansi prema uzorcima ostalih automobila iz privatnih kolekcija vlasnika.

Nakon višemjesečnog procesa ručnog sastavljanja svakog pojedinog primjerka, Mate Rimac će osobno isporučiti svih deset vozila. Uz to, vlasnici će proći specijalističku obuku vožnje pod vodstvom profesionalnog testnog tima tvrtke. Svih deset primjeraka Nevere R Founder's Edition rasprodano je tijekom privatnih predstavljanja ekskluzivnoj skupini klijenata ranije ove godine. Cijena nije objavljena, no napomenut ćemo da je početna cijena "obične" Nevere R 2,3 milijuna eura.

Tehnologija i rekordi

Ovaj električni hiperautomobil razvija 2.107 konjskih snaga putem četiri neovisna motora kojima upravlja napredni sustav raspodjele momenta. Performanse su potvrđene rekordnim ubrzanjem od 0 do 60 milja na sat za samo 1,66 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 412,45 km/h. Samo tijekom 2025. godine, Nevera R postavila je 24 verificirana svjetska rekorda u performansama, učvrstivši svoj status na tržištu sportskih automobila.