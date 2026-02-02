Nissan Ariya koristi solarnu energiju za veći doseg, zasad samo kao koncept

Nissan je predstavio koncept modela Ariya koji integriranim fotonaponskim ćelijama u karoseriji ostvaruje do 23 kilometra dodatnog dosega dnevno koristeći solarnu energiju

Autonet.hr ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 12:33

Povodom nedavno obilježenog Dana čiste energije, Nissan je predstavio inovativni konceptualni model svojeg električnog automobila Ariya, opremljen naprednim sustavom solarnih panela ugrađenih u krov. Projekt je rezultat suradnje inženjera iz Dubaija i Barcelone, uz tehnološku potporu nizozemske tvrtke Lightyear.

Solarni sustav koristi 3,8 m² visokoučinkovitih fotonaponskih ćelija integriranih u poklopac motora, krov i stražnja vrata, pretvarajući sunčevu svjetlost izravno u istosmjernu struju. Glavni cilj koncepta je istraživanje mogućnosti smanjenja ovisnosti o vanjskoj infrastrukturi za punjenje. Uz pomoć naprednog kontrolera koji optimizira potrošnju energije, vozilo dobiva veću autonomiju te niže troškove posjedovanja i vožnje. Taj pristup usklađen je s dugoročnom vizijom Nissana o postizanju ugljične neutralnosti u cijelom životnom ciklusu proizvoda do 2050. godine.

Ohrabrujući rezultati

Rezultati testiranja u stvarnim uvjetima pokazuju značajan potencijal ove tehnologije. U idealnim sunčanim uvjetima sustav može osigurati do 23 kilometra dodatnog dosega dnevno. Prosječni rezultati variraju ovisno o lokaciji, pa tako u Barceloni vozilo generira oko 17,6 km dnevno, dok u ekstremno sunčanim područjima poput Dubaija taj broj raste na 21,2 km. Čak i u gradovima s manje sunca, poput Londona, zabilježen je prosjek od 10,2 km dnevno.

Osim dnevnog dosega, sustav značajno utječe na učestalost punjenja na javnim punionicama. Prema izračunima, vozači bi mogli smanjiti potrebu za klasičnim punjenjem za 35 do 65 posto, ovisno o intenzitetu korištenja vozila. Primjerice, tijekom dvosatne vožnje od 80 kilometara, sustav može proizvesti 0,5 kWh čiste energije, što dodaje otprilike tri kilometra besplatnog dosega bez ikakvih emisija.

Inicijalna testiranja na dugim relacijama, uključujući putovanje od 1.550 kilometara između Nizozemske i Barcelone, pokazala su još bolju učinkovitost. Za vozače koji godišnje prelaze oko 6.000 kilometara, integracija solarnih panela mogla bi smanjiti broj odlazaka na punionice s 23 na svega osam godišnje.

Ovaj konceptualni model Ariya nije samo tehnološki demonstrator, već ključni korak u Nissanovoj strategiji čiste energije. Fokus na integrirana solarna rješenja otvara nove mogućnosti za regije s ograničenom infrastrukturom punionica, pružajući vozačima veću slobodu kretanja. Razvojem ovakvih tehnologija, japanski proizvođač nastavlja transformaciju električnih vozila u samoodržive sustave koji aktivno koriste obnovljive izvore energije. Međutim, za sada ne otkrivaju kada bi se solarni paneli mogli naći u njihovim serijskim modelima.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi