Nissan Ariya koristi solarnu energiju za veći doseg, zasad samo kao koncept

Nissan je predstavio koncept modela Ariya koji integriranim fotonaponskim ćelijama u karoseriji ostvaruje do 23 kilometra dodatnog dosega dnevno koristeći solarnu energiju

Povodom nedavno obilježenog Dana čiste energije, Nissan je predstavio inovativni konceptualni model svojeg električnog automobila Ariya, opremljen naprednim sustavom solarnih panela ugrađenih u krov. Projekt je rezultat suradnje inženjera iz Dubaija i Barcelone, uz tehnološku potporu nizozemske tvrtke Lightyear.

Solarni sustav koristi 3,8 m² visokoučinkovitih fotonaponskih ćelija integriranih u poklopac motora, krov i stražnja vrata, pretvarajući sunčevu svjetlost izravno u istosmjernu struju. Glavni cilj koncepta je istraživanje mogućnosti smanjenja ovisnosti o vanjskoj infrastrukturi za punjenje. Uz pomoć naprednog kontrolera koji optimizira potrošnju energije, vozilo dobiva veću autonomiju te niže troškove posjedovanja i vožnje. Taj pristup usklađen je s dugoročnom vizijom Nissana o postizanju ugljične neutralnosti u cijelom životnom ciklusu proizvoda do 2050. godine.

Ohrabrujući rezultati

Rezultati testiranja u stvarnim uvjetima pokazuju značajan potencijal ove tehnologije. U idealnim sunčanim uvjetima sustav može osigurati do 23 kilometra dodatnog dosega dnevno. Prosječni rezultati variraju ovisno o lokaciji, pa tako u Barceloni vozilo generira oko 17,6 km dnevno, dok u ekstremno sunčanim područjima poput Dubaija taj broj raste na 21,2 km. Čak i u gradovima s manje sunca, poput Londona, zabilježen je prosjek od 10,2 km dnevno.

Osim dnevnog dosega, sustav značajno utječe na učestalost punjenja na javnim punionicama. Prema izračunima, vozači bi mogli smanjiti potrebu za klasičnim punjenjem za 35 do 65 posto, ovisno o intenzitetu korištenja vozila. Primjerice, tijekom dvosatne vožnje od 80 kilometara, sustav može proizvesti 0,5 kWh čiste energije, što dodaje otprilike tri kilometra besplatnog dosega bez ikakvih emisija.

Inicijalna testiranja na dugim relacijama, uključujući putovanje od 1.550 kilometara između Nizozemske i Barcelone, pokazala su još bolju učinkovitost. Za vozače koji godišnje prelaze oko 6.000 kilometara, integracija solarnih panela mogla bi smanjiti broj odlazaka na punionice s 23 na svega osam godišnje.

Ovaj konceptualni model Ariya nije samo tehnološki demonstrator, već ključni korak u Nissanovoj strategiji čiste energije. Fokus na integrirana solarna rješenja otvara nove mogućnosti za regije s ograničenom infrastrukturom punionica, pružajući vozačima veću slobodu kretanja. Razvojem ovakvih tehnologija, japanski proizvođač nastavlja transformaciju električnih vozila u samoodržive sustave koji aktivno koriste obnovljive izvore energije. Međutim, za sada ne otkrivaju kada bi se solarni paneli mogli naći u njihovim serijskim modelima.