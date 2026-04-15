Nissan najavio potpuno električni Juke za sljedeću godinu

Na događaju Vision u Japanu Nissan je razotkrio prvu potpuno električnu generaciju modela Juke, čime potvrđuje ubrzanu tranziciju prema mobilnosti s nultom emisijom na europskom tržištu

Autonet.hr srijeda, 15. travnja 2026. u 06:00

Gradski crossover Nissan Juke dobit će sljedeće godine novu, potpuno električnu generaciju. Objavljeno je to na globalnom događaju Vision u Japanu, čime je najavljen i ključni korak u Nissanovoj strategiji elektrifikacije za Europu. Ovaj model, koji je od svog lansiranja 2010. godine prodan u više od 1,5 milijuna primjeraka diljem našeg kontinenta, i u trećoj generaciji zadržava svoj prepoznatljiv i prije svega odvažan dizajn, ali on se sada u potpunosti prilagođava eri električnih vozila.

Širenje električne game

Novi model Juke EV dio je šireg plana tvrtke da odgovori na rastuće potrebe tržišta i ponudi elektrificirani pogon za svaku vrstu kupaca. Uz agilnost i emociju koju je model oduvijek promovirao, treća generacija uvodi napredne tehnologije, čime se Nissan oslanja na petnaestogodišnje iskustvo u razvoju električnih vozila. Službeno lansiranje modela na tržište predviđeno je za proljeće 2027. godine.

Juke EV pridružit će se rastućoj liniji električnih modela u Europi, koja već uključuje novu Micru, treću generaciju Leaf-a, crossover Ariyu te lako gospodarsko vozilo Townstar. Jedna od ključnih značajki novog električnog Jukea bit će implementacija tehnologije Vehicle-to-Grid (V2G), koju će dijeliti s modelom Leaf. Ova inovacija omogućuje integraciju vozila u širi energetski ekosustav, tj. pretvorit će automobile u aktivne sudionike elektroenergetske mreže, koji će moći energiju i vraćati u nju.

Europska proizvodnja

Proizvodnja potpuno novog električnog Jukea odvijat će se u Nissanovoj tvornici u Sunderlandu u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje prva probna faza proizvodnje novog modela započinje već u nadolazećim tjednima. Razvoj modela podržan je širokom mrežom dizajnerskih i inženjerskih centara u Velikoj Britaniji, Španjolskoj i Njemačkoj.

Prelaskom u električno doba, u japanskoj se kompaniji nadaju da bi Juke mogao privući novu skupinu kupaca te dodatno učvrstiti Nissanovu poziciju u tranziciji prema budućnosti bez štetnih emisija. Iako je fokus kompanije na potpunoj elektrifikaciji, Nissan nastavlja nuditi i svoju hibridnu tehnologiju e-POWER. Modeli poput Qashqaia e-POWER i Jukea HEV ostat će važan dio ponude, pružajući vozačima iskustvo slično električnoj vožnji bez potrebe za vanjskim punjenjem.

