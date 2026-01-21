Nizozemski studenti osmislili električni auto koji popravljate mobitelom

Skupina studenata s Tehničkog sveučilišta u Eindhovenu razvila je Ariu, konceptno električno vozilo koje ima cilj promijeniti način na koji vlasnici pristupaju održavanju automobila. Osnovna ideja projekta je suzbijanje sve veće kompleksnosti modernih električnih vozila, čiji popravak zahtijeva specijalizirana znanja i skupe servise. Aria je, s druge strane, dizajnirana kao modularno vozilo koje vozačima omogućuje da sami dijagnosticiraju kvarove i provedu osnovne popravke bez profesionalne pomoći.

Modularni dizajn

Proces dijagnostike maksimalno je pojednostavljen te se oslanja na svakodnevnu tehnologiju. Vlasnik vozila može povezati svoj pametni telefon izravno s automobilom putem USB-C kabela, nakon čega posebna aplikacija identificira eventualni problem. Kako bi proces popravka bio što jasniji, aplikacija koristi 3D model vozila koji vizualno navodi korisnika do neispravne komponente, pružajući informacije o potrebnom alatu i koracima za ponovno osposobljavanje automobila, prenosi Euronews.

TU/e - Sarp Gürel

Osim softverske podrške, ključ koncepta Aria leži u fizičkoj pristupačnosti dijelova. Dok su kod većine današnjih električnih automobila baterijski paketi integrirani duboko u šasiju, Aria koristi modularni sustav baterija koji se može izvaditi ručno. Inženjerski tim ističe kako je takav zahvat dizajniran da bude pristupačan svakome, eliminirajući potrebu za kompliciranim alatima ili specijaliziranim radionicama.

Za razliku od standardnih električnih vozila koja se oslanjaju na jednu veliku i iznimno tešku bateriju, Aria uvodi sustav od šest manjih modula. Svaki modul teži otprilike 12 kilograma, što omogućuje vlasniku da ih samostalno odvoji i zamijeni. Inženjeri s projekta slikovito objašnjavaju da je proces gotovo jednako jednostavan kao zamjena baterija u daljinskom upravljaču. Ovih šest modula zajedno osiguravaju ukupni kapacitet od 12,96 kWh, što je optimizirano za potrebe ovakvog koncepta.

Zamjena na "klik"

Osim baterija, vanjski dizajn vozila prati istu filozofiju praktičnosti. U slučaju ogrebotine ili udubljenja, vlasnik može jednostavno otkačiti oštećenu ploču karoserije i zamijeniti je novom u svega nekoliko minuta. Takav pristup ne samo da pojeftinjuje popravke limarije, već uklanjanjem ploča omogućuje trenutačan pristup svim mehaničkim i elektroničkim komponentama koje se nalaze neposredno iza njih. Sličan princip modularnosti primijenjen je i na pogonski sustav, koji je konstruiran s naglaskom na jednostavnost i lak pristup te zamjenu komponenata.

Prema riječima voditelja projekta, konačni cilj projekta Aria je vratiti moć u ruke potrošača. U vremenu kada su vozila sve više zatvoreni sustavi, ovi studenti demonstriraju da električni automobili mogu biti jednostavni, pristupačni i dugovječni. Fokus na modularnost smanjuje otpad i produžuje životni vijek vozila, čineći ga ne samo tehnološkim, već i ekološkim iskorakom u budućnost mobilnosti.