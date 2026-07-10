Novi Geely Galaxy TT stiže kao konkurent Xiaomiju SU7

Nedugo nakon što je MG predstavio svoju novu električnu limuzinu, kineski automobilski div Geely uzvratio je udarac vlastitim elegantnim sportskim modelom. Novi automobil, nazvan Galaxy TT, stiže kao izravan odgovor na nevjerojatan uspjeh Xiaomija SU7, najprodavanije kineske električne limuzine u cjenovnom rangu iznad 200.000 juana (oko 27.000 eura). Geely ovim modelom ne samo da cilja na mlađe, tehnološki osviještene kupce, već pokušava ispraviti i loš tržišni rezultat svog prethodnika, modela Galaxy E8, čija je prodaja bila razočaravajuća.

Dizajn koji ne skriva inspiraciju

Kao i mnoge druge električne limuzine koje dolaze iz Kine, Galaxy TT ima izrazito aerodinamičan oblik kako bi se smanjio otpor zraka i povećao domet. Na prvi pogled, automobil posjeduje sve karakteristike svoje konkurencije, uključujući glatku prednju masku s modernim LED svjetlima, crne otvore za zrak i LiDAR jedinicu smještenu iznad vjetrobranskog stakla za napredne sustave pomoći vozaču. Mnogi promatrači istaknuli su snažnu sličnost s dizajnom Xiaomija SU7, što sugerira da Geely svjesno cilja na istu demografsku skupinu koja je prigrlila Xiaomijev prvijenac.

Bočne linije su jednako glatke i čiste, s kvakama na vratima u ravnini s karoserijom, kompaktnim vanjskim retrovizorima i elegantno zaobljenim stražnjim dijelom. Straga se ističu moderna LED svjetla povezana svjetlosnom trakom, što zaokružuje minimalistički, ali prepoznatljiv izgled. Što se tiče dimenzija, Galaxy TT dugačak je 4.999 mm, širok 1.919 mm i visok 1.479 mm, s međuosovinskim razmakom od 2.920 mm, čime se svrstava u segment većih limuzina.

Tehnologija i performanse

Ispod moderne vanjštine krije se napredna tehnologija. Kako navodi Carscoops, automobil je izgrađen na 800-voltnoj električnoj arhitekturi, što omogućuje iznimno brzo punjenje. Kupcima će na raspolaganju biti tri opcije baterija. Osnovni model dolazi s paketom od 52,4 kWh, srednja varijanta koristi bateriju od 63,8 kWh, dok je vrh ponude opremljen baterijom kapaciteta 75,2 kWh. Ovisno o odabranoj bateriji, domet će se kretati od 540 do 725 kilometara, iako treba napomenuti da su te brojke izmjerene prema kineskom CLTC ciklusu, koji je poznat po tome što je optimističniji od europskog WLTP standarda.

Nudit će se dvije opcije pogonskih sklopova. Osnovni modeli imat će jedan elektromotor smješten straga, koji razvija 329 konjskih snaga, osiguravajući pogon na stražnje kotače. Za one koji traže više snage, tu je verzija s dva motora i pogonom na sve kotače, koja isporučuje ukupno 570 konjskih snaga. Iako to nije dovoljno da parira najjačoj verziji Xiaomija SU7 Ultre, ove brojke su i više nego dovoljne za natjecanje sa srednjim razinama opreme Xiaomijevog modela.

Unutrašnjost s daškom retro stila

Rane slike unutrašnjosti modela Galaxy TT otkrivaju kabinu koja je, slično kao i vanjština, prilično tipična za moderne kineske električne automobile. Dominira veliki središnji zaslon informacijsko-zabavnog sustava, nadopunjen digitalnom instrumentnom pločom ispred vozača. Sportski trokraki upravljač dodatno naglašava dinamičan karakter vozila. U skladu s očekivanjima tehnološki napredne publike, unutrašnjost nudi i praktične elemente poput dva bežična punjača za pametne telefone. Zanimljiv detalj koji odskače od digitalnog okruženja su kružni otvori za zrak i mali analogni sat, koji unosi dašak retro šarma i elegancije.

Službena prodaja modela Geely Galaxy TT u Kini započinje sljedeći mjesec, a cijene će biti objavljene uskoro. Vjerojatno ga nećemo vidjeti u Europi.