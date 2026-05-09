Objavljen je besplatan vodič za postavljanje EV punionica u garažama zgrada

Nakon što su se po medijima provlačile poluinformacije o tome kako je ugradnja punjača za električne automobile u garaže stambenih zgrada nemoguća ili nezakonita, pa su se o tome javno očitovali, iz nacionalne udruge e-Mobilnost sada su načinili i korak dalje. Objavili su novi vodič, koji na jednostavan i jasan način objašnjava cijeli proces postavljanja EV punionice u višestambenim zgradama, od prvog koraka do završne realizacije i održavanja.

Ovaj besplatni vodič donosi sve ključne informacije: što je potrebno provjeriti na početku, koja dokumentacija i dozvole su potrebni, kako komunicirati sa suvlasnicima i upraviteljem zgrade te na što obratiti pozornost kod tehničkih rješenja kako biste izbjegli potencijalne probleme u budućnosti. Nećemo vam vjerojatno otkriti ništa novoga, ako spomenemo da u vodiču stoji kako je za uvođenje punjača na legalan i procedurom propisan način, u sedam koraka, prosječno potrebno – šest do devet mjeseci.

Cijeli vodič s uputama korak po korak, uključujući i dijagram toka te preporuke pri svakom koraku, dostupan je potpuno besplatno na stranicama udruge. Jedino što traže zauzvrat jest podrška korisnika kroz besplatno članstvo u udruzi – budući da je u izradu uloženo stotine sati istraživanja zakonskih okvira i komunikacije s nadležnim institucijama, poručuju iz udruge e-Mobilnost. Za sve zainteresirane poveznica za udrugu i njihov praktični vodič je ovdje.