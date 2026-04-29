Od superautomobila do SUV-ova: BYD se predstavio na sajmu automobila u Pekingu

Na kineskom Auto Showu BYD predstavlja niz novih modela svih svojih marki kojima pokazuje najnovija tehnološka dostignuća; BYD Ocean, BYD Dynasty, Denza, Fangchengbao i Yangwang

Autonet.hr srijeda, 29. travnja 2026. u 11:28

BYD se predstavio na lokalnom im salonu automobila u Pekingu nizom novih vozila koje dolaze pod nekoliko različitih marki. Osvježena ponuda uključuje konceptno obiteljsko vozilo (Ocean-V), SUV (Sealion 08), superautomobil s više od 1000 KS (Denza Z) te proizvodnu inačicu modela Yangwang U9 Extreme. Ova vozila obuhvaćaju segmente od modela za masovnu proizvodnju do luksuznih automobila. Na svim izložbenim prostorima istaknuta je i Flash Charging tehnologija te druga generacija Blade baterije.

Izvršna potpredsjednica BYD-a, Stella Li, izjavila je: "Auto Show u Pekingu savršeno je mjesto za predstavljanje naših inovativnih tehnologija i razlike koju čine za naša vozila i naše kupce. Sve naše izložene marke – BYD, Denza i Yangwang – dokaz su da naša predanost istraživanju i razvoju postavlja standarde ne samo u Kini nego i globalno. Revolucionarna rješenja, kao što je Flash Charging tehnologija, uklonit će i posljednje prepreke prema održivoj mobilnosti, dok će uzbudljivi novi modeli kao što je DENZA Z privući nove kupce diljem svijeta."

Denza Z

Denza, BYD-jeva premium marka orijentirana na tehnologiju, odabrala je Peking Auto Show za važnu svjetsku premijeru kojom ulazi u uzbudljiv novi segment tržišta: DENZA Z najavljen je kao prvi inteligentni električni superautomobil na svijetu. Prikazana u kabriolet izvedbi s platnenim krovom, Denzu Z karakteriziraju čiste linije i napredna tehnička arhitektura. Dizajn spaja ugljikova vlakna s aerodinamičkim karakteristikama, što uključuje zračne kanale na poklopcu motora za povećanje prianjanja pri višim brzinama.

Šasija je opremljena elektromagnetskim sustavom za nadzor naginjanja karoserije DiSus-M, osmišljenim za vozila snage veće od 1.000 KS i ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od dvije sekunde. Vozilo koristi Blade bateriju druge generacije i Flash Charging tehnologiju punjenja. Z se trenutno testira na stazi Nürburgring Nordschleife, a globalno predstavljanje predviđeno je za ljeto na Festivalu brzine u Goodwoodu.

Seal 08 i Sealion 08

Linija Ocean u Pekingu predstavlja nove modele: Seal 08 i Sealion 08. Limuzina SEAL 08 ima vodoravan i pročišćen dizajn armaturne ploče te prostranu unutrašnjost, a u kabini se koriste sedefni umetci, materijal uobičajen u visokom segmentu vozila. Prednja sjedala se mogu pretvoriti u ležajeve, dok stražnja nude električno podešavanje oslonca za noge, prilagođavanje nagiba naslona i dodirni zaslon. Sva sjedala imaju funkcije hlađenja, grijanja i masaže. U kabini se nalazi osam magnetskih nosača za dodatnu opremu.

SUV Sealion 08 dizajniran je prema jeziku Ocean Aesthetics 2.0. Vozilo je dugo 5.115 mm, široko 1.999 mm i visoko 1.800 mm, uz 3.003 mm međuosovinskog razmaka i šest sjedala u tri reda. Ističu se 21-inčni kotači i stražnje svjetlo duljine gotovo dva metra. Oba modela koriste Blade bateriju druge generacije, Flash Charging tehnologiju i dvokomorni zračni ovjes Disus-A.

Koncept Ocean-V

Koncept Ocean-V predstavlja rješenje koje kombinira karakteristike limuzina, SUV-ova i monovolumena. Oblik unutrašnjosti nudi više načina rada: Driving – upravljanje bez fizičkih tipki; Cinema – uvlačenje upravljača i podizanje zaslona za transformaciju u prostor za gledanje filmova; Camping – pri kojem se sjedala sklapaju u ležaj za tri osobe.

Unutrašnjost uključuje zvučnike i svjetiljke koji se magnetski mogu odvojiti i koristiti izvan vozila. Inovacije iz ovog koncepta planirane su za uvođenje u buduća serijska vozila.

Yangwang U9 u serijskoj izvedbi Dawn

Hiperautomobil Yangwang U9 Xtreme, koji je nedavno postigao najveću brzinu od 496,22 km/h i vrijeme od 6:59 minuta na Nürburgringu, predstavljen je u proizvodnoj izvedbi pod nazivom Yangwang U9 Xtreme Dawn. Izvedba Dawn koristi boju izrađenu od čestica zlatnog praha s više slojeva prozirnog laka. Mat zlatni dijelovi obrađeni su tradicionalnom kineskom metodom lakiranja.

Svaki primjerak modela Yangwang U9 Xtreme bit će personaliziran prema zahtjevima kupaca, uključujući boju karoserije, uzorke ugljičnih vlakana i zvučne signale.

Yangwang U8L

Predstavljen je i Yangwang U8L Dingzang s četiri sjedala. Model se temelji na inačici U8L Dingshi i koristi platformu e4 s četiri motora, Flash Charging tehnologiju i Blade bateriju druge generacije. Dolazi u Ink Jade plavoj boji s 22-inčnim aluminijskim naplatcima. Unutrašnjost u Mingsha zlatnoj boji sadrži motive planina na sjedalima. Vozilo ima četiri sjedala i stražnju središnju konzolu s odjeljcima za osobne predmete. Prtljažnik ima obujam od 512 litara.

