Od Volkswagena do polja: Bivši šef VW-a lansirat će traktor s izmjenjivim baterijama

Bivši predsjednik uprave automobilskog koncerna Volkswagen, Herbert Diess, objavio je na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn pokretanje novog poslovnog pothvata u sektoru – poljoprivredne mehanizacije. U Münchenu je, naime, osnovao tvrtku pod nazivom Diess E-Agrartechnik AG s ciljem plasiranja inovativnog električnog traktora na tržište.

Iako projekt u ovoj fazi još nema službenu internetsku stranicu, Diess je javnosti otkrio ključne tehničke smjernice budućeg proizvoda. Glavna posebnost e-traktora bit će sustav izmjenjivih baterija koji je dizajniran tako da korisnicima omogući neprekidan rad 24 sata na dan. Uz mogućnost vožnje u dva smjera te potpunu kompatibilnost sa svim standardnim priključcima poput kosilica, utovarivača i zimske opreme, vozilo bi trebalo postati jedno od najsvestranijih na tržištu.

Prve isporuke ovog traktora, koji je pozicioniran u srednjem segmentu i namijenjen poljoprivrednicima te komunalnim službama, planirane su već za 2027. godinu. Ekonomski planovi nove kompanije predviđaju da će električni traktor od samog početka isporuka biti potpuno konkurentan sličnim vozilima s dizelskim pogonom. Istodobno, u usporedbi s tradicionalnim modelima, operativni troškovi trebali bi se smanjiti za 50%.

Razvojni planovi tvrtke dugoročno nadilaze proizvodnju samih traktora te uključuju razvoj popratnih baterijskih stanica, solarnih punionica, električnih alata te, u konačnici, autonomnih poljoprivrednih strojeva.

Herbert Diess Matti Blume / Wikimedia

Za Herberta Diessa rad na elektrifikaciji agrarnih vozila nije novost, budući da se tom temom bavio još za vrijeme mandata u Volkswagenu. U sklopu VW-ovog projekta GenFarm razvijen je električni traktor namijenjen tržištu Ruande, gdje se primjenjuje od 2024. godine. Nakon odlaska s čelne pozicije u Volkswagenu 2022. godine, Diess je nastavio s intenzivnim profesionalnim angažmanima. Od 2023. godine obnaša funkciju predsjednika Nadzornog odbora proizvođača čipova Infineon, angažiran je u tvrtki The Mobility House gdje zagovara uvođenje dvosmjernog punjenja, a ujedno upravlja i imanjem u Španjolskoj koje obuhvaća hotel, uzgoj stoke te plantažu krušaka.