Od Volkswagena do polja: Bivši šef VW-a lansirat će traktor s izmjenjivim baterijama
Nova tvrtka Diess E-Agrartechnik razvija konkurentan električni traktor s tehnologijom izmjenjivih baterija za cjelodnevni rad, obećavajući smanjenje operativnih troškova za polovicu
Bivši predsjednik uprave automobilskog koncerna Volkswagen, Herbert Diess, objavio je na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn pokretanje novog poslovnog pothvata u sektoru – poljoprivredne mehanizacije. U Münchenu je, naime, osnovao tvrtku pod nazivom Diess E-Agrartechnik AG s ciljem plasiranja inovativnog električnog traktora na tržište.
Oranje 24/7
Iako projekt u ovoj fazi još nema službenu internetsku stranicu, Diess je javnosti otkrio ključne tehničke smjernice budućeg proizvoda. Glavna posebnost e-traktora bit će sustav izmjenjivih baterija koji je dizajniran tako da korisnicima omogući neprekidan rad 24 sata na dan. Uz mogućnost vožnje u dva smjera te potpunu kompatibilnost sa svim standardnim priključcima poput kosilica, utovarivača i zimske opreme, vozilo bi trebalo postati jedno od najsvestranijih na tržištu.
Prve isporuke ovog traktora, koji je pozicioniran u srednjem segmentu i namijenjen poljoprivrednicima te komunalnim službama, planirane su već za 2027. godinu. Ekonomski planovi nove kompanije predviđaju da će električni traktor od samog početka isporuka biti potpuno konkurentan sličnim vozilima s dizelskim pogonom. Istodobno, u usporedbi s tradicionalnim modelima, operativni troškovi trebali bi se smanjiti za 50%.
Razvojni planovi tvrtke dugoročno nadilaze proizvodnju samih traktora te uključuju razvoj popratnih baterijskih stanica, solarnih punionica, električnih alata te, u konačnici, autonomnih poljoprivrednih strojeva.
Za Herberta Diessa rad na elektrifikaciji agrarnih vozila nije novost, budući da se tom temom bavio još za vrijeme mandata u Volkswagenu. U sklopu VW-ovog projekta GenFarm razvijen je električni traktor namijenjen tržištu Ruande, gdje se primjenjuje od 2024. godine. Nakon odlaska s čelne pozicije u Volkswagenu 2022. godine, Diess je nastavio s intenzivnim profesionalnim angažmanima. Od 2023. godine obnaša funkciju predsjednika Nadzornog odbora proizvođača čipova Infineon, angažiran je u tvrtki The Mobility House gdje zagovara uvođenje dvosmjernog punjenja, a ujedno upravlja i imanjem u Španjolskoj koje obuhvaća hotel, uzgoj stoke te plantažu krušaka.