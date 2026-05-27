Otkriveni tehnički detalji povratničkog Yuga: hibrid niske potrošnje i cijena od 12.000 eura

Legendarna automobilska marka Yugo vraća se na tržište s inovativnim hibridnim pogonom bez vanjskog punjenja, iznimno niskom potrošnjom goriva i isto tako malenom ciljanom cijenom

Nakon gotovo dvadeset godina od prestanka proizvodnje, vodeća automobilska marka bivše države, Yugo, ponovno se nalazi u središtu pozornosti. Projekt oživljavanja ove marke vodi srpski poduzetnik i sveučilišni profesor s njemačkom adresom Aleksandar Bjelić, koji je ujedno i vlasnik prava na ime marke. Nakon što je inicijalni dizajnerski model prikazan prošle godine u Münchenu, novi detalji strategije te tehničke specifikacije službeno su otkriveni na automobilskoj konferenciji SEE Automotive u Beogradu.

Jeftini hibrid

Glavni adut novog modela, kako je objavljeno, bit će cjenovna pristupačnost. Yugo je zamišljen i pozicioniran kao vozilo koje bi s najavljenom cijenom od oko 12.000 eura moglo ponijeti titulu jednog od najjeftinijih novih automobila na europskom tržištu. Svojim karakteristikama projekt nastoji privući kupce koji traže ekonomično i suvremeno rješenje za svakodnevnu vožnju.

Prema najavi novi Yugo trebao bi koristiti napredni hibridni pogon s tehnologijom produživača dosega (range extender). Pritom motor s unutarnjim izgaranjem ima ulogu generatora za proizvodnju električne energije, pa zbog takve konfiguracije automobil neće ovisiti o razvoju punionica i javne infrastrukture jer funkcionira bez ikakve potrebe za vanjskim kabelom i klasičnim punjenjem na električnoj mreži (koncept koji koriste i neki drugi proizvođači, poput Nissana).

Zahvaljujući opisanom tehnološkom rješenju, vozilo bi trebalo imati vrlo visoku energetsku učinkovitost. Prema iznesenim (vrlo optimističnim) podacima, predviđena potrošnja goriva u idealnim uvjetima trebala bi se kretati na razini od svega 2,2 litre na 100 kilometara, što bi ovo vozilo svrstalo u red najštedljivijih vozila u svojoj klasi.

Dizajn i razvojni planovi

U pogledu vanjskog izgleda, automobil ostaje vjeran vizualnom rješenju studije iz 2025. godine, čiji dizajn potpisuje Darko Marčeta iz Zrenjanina. Riječ je o kompaktnom hatchback modelu s troja vrata koji jasnim retro linijama i sportskim karakterom nastoji zadržati prepoznatljivi duh originalnog modela, ali u modernom izdanju.

Sljedeća velika faza u razvoju projekta planirana je za 2027. godinu, kada bi prvi funkcionalni prototip spreman za vožnju trebao biti javno demonstriran na međunarodnoj izložbi Expo u Beogradu. Pitanje točne lokacije buduće serijske proizvodnje za sada službeno ostaje otvoreno, budući da nekadašnji pogoni tvornice Zastava u Kragujevcu više nisu dostupni jer se danas nalaze u vlasništvu automobilskog koncerna Stellantis.