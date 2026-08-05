Ova Honda iz 1974. dobila je električni pogon i to bez gubitka šarma

Malo što u svijetu klasičnih vozila izaziva toliko kontroverzi kao što su to električne konverzije, takozvani "elektromodovi". Za puriste, to je "svetogrđe" i uništavanje baštine. S druge strane, entuzijasti električnih vozila često završe s projektima koji više nalikuju znanstvenim eksperimentima nego bezvremenskim strojevima. Ipak, čini se da je ova Honda CB500 iz 1974. godine, koju potpisuje kanadska tvrtka Beachman Bikes, uspjela pronaći ravnotežu i izbjeći obje zamke.

Ovaj motocikl ne predstavlja samo još jednu preradu, već debi novog Odjela za specijalna vozila (SVD) tvrtke Beachman. Njihova misija je spašavanje dotrajalih klasičnih motocikala zamjenom njihovih umornih benzinskih motora modernim električnim pogonskim sklopovima. Ono što je ključno u ovoj priči jest činjenica da za ovaj projekt nije žrtvovan očuvan i zdrav klasik. Donatorski CB500 stigao je u radionicu s uništenim motorom i neispravnom spojkom, što ga je činilo idealnim kandidatom za novi život umjesto puta na otpad. Steve Payne, operativni direktor Beachmana i voditelj SVD-a, jasno je naglasio njihovu filozofiju.

"Ako nam netko donese klasični motocikl koji se odlično vozi, nećemo ga dirati, ali mogućnost da sačuvamo motocikl koji je bio na putu za otpad i damo mu potpuno novi život je zadovoljstvo", istaknuo je Payne.

Foto: Beachman Bikes

Tehnička preobrazba s poštovanjem prema originalu

Pristup tvrtke bio je temeljit. Prije svega, u potpunosti su restaurirali originalni okvir, a zatim ga redizajnirali kako bi prihvatio električni pogon. Srce konverzije je po mjeri izrađena litij-ionska baterija od 72 volta i 200 Ah, razvijena posebno za ovaj model. Kako bi maksimalno iskoristili raspoloživi prostor i očuvali savršenu ravnotežu motocikla, digitalno su skenirali šasiju i dizajnirali baterijske ćelije koje se precizno uklapaju u nju. Rezultat je motocikl koji ne samo da izgleda dobro, već je i potpuno siguran i legalan za cestovnu upotrebu, što potvrđuje i prolazak na strogoj sigurnosnoj inspekciji DriveON u Ontariju.

Iako iz Beachmana još nisu objavili detaljne specifikacije poput dometa, vremena punjenja ili snage motora, naglašavaju da je motocikl sposoban za vožnju autocestom bez ikakvih problema te nudi pouzdanost za svakodnevnu upotrebu. Vizualno, projekt je besprijekoran. Spremnik za gorivo krem boje, prošiveno smeđe sjedalo, kotači sa žbicama i klasične proporcije ostali su netaknuti. Kućište baterije elegantno ispunjava prostor gdje se nekoć nalazio redni četverocilindrični motor, bez da izgleda preglomazno ili strano. Čak je i priključak za punjenje dizajniran s vintage estetikom, tako da na prvi pogled ne odaje svoju pravu prirodu. Svaki detalj je pomno osmišljen, zbog čega cijeli motocikl djeluje kao skladna cjelina, a ne kao improvizacija.

Ovaj projekt stiže u vrijeme kada tržište električnih motocikala, posebno onih u retro stilu, doživljava pravi procvat. Predviđa se da će globalno tržište električnih motocikala i skutera narasti s otprilike 37 milijardi dolara u 2025. na gotovo 130 milijardi do 2035. godine.