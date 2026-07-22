Ovi električni automobili zadržavaju najviše kapaciteta baterije nakon 100.000 kilometara

Tehnologija baterija znatno je napredovala otkako su električna vozila postala popularnija, a nova studija iz Švedske kvantificira koliko točno kapaciteta novi modeli zadržavaju nakon prijeđenih 100.000 kilometara.

Korejski dvojac dominira na vrhu

Studija, koju je provelo online tržište automobila Carla, obuhvatila je analizu čak 9.954 testa baterija na električnim vozilima prodanima u Švedskoj. Zanimljivo, podaci su prikupljani u razdoblju između 2022. i 2026. godine, što znači da se radi o dugoročnom praćenju. Za mjerenje je korišten dijagnostički alat tvrtke AVILOO, koji utvrđuje stvarno stanje i zdravlje baterije (State of Health - SOH), umjesto da se oslanja na procjene koje prikazuje samo vozilo. Ta je razlika ključna, jer prikazi u automobilu ponekad mogu davati optimističniju sliku od stvarne.

Na samom vrhu ljestvice našla se Kia e-Niro, koja je nakon 100.000 kilometara zadržala impresivnih 97,25 posto svog originalnog kapaciteta. Ovaj model dijeli svoju bateriju od 64 kWh s Hyundai Konom Electric, koja se plasirala odmah iza s gotovo identičnih 97,18 posto. Pobjedničko postolje ostalo je unutar obitelji Hyundai Motor Group zahvaljujući modelu Kia EV6, koji je sa svojim paketom od 77,4 kWh zauzeo treće mjesto zadržavši 95,95 posto kapaciteta.

Kia EV6 Foto: Kia

Europska konkurencija i pozicija Tesle

Među europskim modelima najbolje se pokazao Volvo XC40 Recharge, čija baterija od 69 kWh, koju isporučuje CATL, zadržava 94,70 posto kapaciteta. Odmah iza njega smjestio se Polestar 2 s CATL baterijom od 78 kWh i rezultatom od 94,35 posto. Nešto niže na ljestvici, ali i dalje s odličnim rezultatima, nalaze se BMW i3 s 93,77 posto te verzija Polestara 2 s LG Chem baterijom, koja je zadržala 93,53 posto.

A gdje je u svemu tome Tesla, tržišni lider u prodaji električnih vozila? Najbolje plasirani model bio je Model 3 opremljen LFP (litij-željezo-fosfatnom) baterijom od 60,5 kWh, također iz CATL-a, koja je zadržala 93,34 posto kapaciteta. To ga stavlja malo ispred verzije Modela 3 s NMC (nikal-mangan-kobalt) baterijom tvrtke LG Chem, koja je bila na 91,5 posto.

Podaci iz drugih analiza pokazuju još veće razlike, pa je tako jedna verzija s Panasonic baterijom pala na samo 88,2 posto, što jasno pokazuje koliko kemija baterije utječe na njezinu dugovječnost. Među dvadeset najboljih našli su se i drugi poznati modeli: Audi e-tron 50 i 55 (93,02 i 92,93 posto), Škoda Enyaq iV (92,88 posto), Tesla Model S (92,80 posto), VW ID.4 (92,77 posto) te Tesla Model X (92,52 posto).