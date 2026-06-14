Peugeot e-208 GTi ima skoro 280 KS i 'do stotke' ide za 5,5 sekundi

Peugeot je službeno predstavio e-208 GTi, svoju prvu potpuno električnu jurilicu. Sa 277 KS, ubrzanjem do stotke za 5,5 sekundi i dometom do 375 km, oživljava kultnu oznaku u novom dobu

Autonet.hr nedjelja, 14. lipnja 2026. u 06:00
Peugeot e-208 GTi 📷 Foto: Peugeot
Peugeot e-208 GTi Foto: Peugeot

Nakon višemjesečnih najava i velikog iščekivanja automobilske javnosti, Peugeot je konačno i službeno vratio u život jednu od najlegendarnijih oznaka u svijetu sportskih kompakata - GTi. Ovoga puta, međutim, legendarna tri slova dolaze s prefiksom "e", označavajući hrabar iskorak u potpuno električnu budućnost. Novi Peugeot e-208 GTi nije samo nasljednik slavnih prethodnika, već i prvi potpuno električni model visokih performansi francuskog brenda, a narudžbe u Francuskoj već su otvorene.

Doseg do 375 kilometara

Srce ovog električnog sportaša čini napredni elektromotor M4+ koji razvija 277 KS (207 kW) i 345 Nm okretnog momenta. Snaga se prenosi na prednje kotače, a za njezinu isporuku zaslužan je odjel Peugeot Sport, poznat po svojem radu na trkaćim programima, uključujući i Svjetsko prvenstvo u utrkama izdržljivosti. Rezultat je ubrzanje od nula do 100 km/h za samo 5,5 sekundi, dok je maksimalna brzina elektronički ograničena na 180 km/h. Ove brojke svrstavaju ga u sam vrh segmenta.

Za napajanje je zadužena baterija kapaciteta 54 kWh, koja prema WLTP-u omogućuje kombinirani doseg do 375 kilometara. Zanimljivo je da Peugeot navodi kako se s performansnim gumama Michelin Pilot Sport 4S, koje dolaze kao standardna oprema, doseg smanjuje na 352 kilometra, što je pošten podatak za vozače koji planiraju iskoristiti puni potencijal automobila. Kada se baterija isprazni, podrška za brzo punjenje istosmjernom strujom snage 100 kW omogućuje punjenje od 20 do 80 posto kapaciteta za manje od 30 minuta.

e-208 GTi 📷 Foto: Peugeot
e-208 GTi Foto: Peugeot

Poboljšana šasija i prepoznatljiv dizajn

Kako bi se nosio s dodatnom snagom i pružio vozačko iskustvo kakvo se očekuje od jednog GTi modela, Peugeot Sport je temeljito doradio šasiju. Automobil je spušten za 25 milimetara, a trag kotača je proširen kako bi se poboljšala stabilnost u zavojima. Ugrađene su jedinstvene opruge i amortizeri, mehanički diferencijal s ograničenim proklizavanjem te dodatni stabilizator na stražnjoj osovini, koji nadopunjuje onaj prednji preuzet sa standardnog modela.

Vizualno, e-208 GTi se jasno razlikuje od svoje pitomije braće. Kao što je Peugeot predstavio, vanjština je agresivnija zahvaljujući jedinstvenom prednjem spojleru i redizajniranom stražnjem difuzoru u sjajnoj crnoj boji, unutar kojeg je integrirano stražnje svjetlo za maglu inspirirano Formulom 1. Priču zaokružuju prošireni lukovi kotača, crveni detalji, 18-inčni "perforirani" naplatci koji podsjećaju na one s modela 205 GTi i, naravno, neizostavne "208 GTi" oznake na C-nosačima krova.

e-208 GTi 📷 Foto: Peugeot
e-208 GTi Foto: Peugeot

Interijer s posvetom slavnom pretku

Crvena tema nastavlja se i u unutrašnjosti, gdje nalazimo crvene tepihe, podne prostirke, sigurnosne pojaseve i kontrastne šavove. Posebnu pažnju privlače sportska sjedala koja su izravna posveta onima iz legendarnog modela 205 GTi 1.9, dok njihov središnji crveni umetak i mrežasti detalj evociraju uspomene na verziju 205 GTi 1.6.

Upravljač je presvučen kožom i Alcantarom, a instrumentna ploča i zaslon multimedije također imaju crvenom bojom naglašene prikaze. Ambijentalno osvjetljenje standardno je crveno, no vozač može birati između sedam drugih boja. Peugeot spominje i sustav "zvučnog ambijenta" koji je povezan s brzinom vozila i može se isključiti po želji.

e-208 GTi 📷 Foto: Peugeot
e-208 GTi Foto: Peugeot

Peugeot e-208 GTi na francuskom tržištu starta s cijenom od 42.900 eura, što nije jeftino, ali je poprilično konkurentno kada se pogleda cijena izravnog rivala, Abartha 600e, koji započinje s cijenom od 46.900 eura. 

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