Policija u Las Vegasu dobila 10 Cybertruckova

Policijska uprava Las Vegasa predstavila je flotu modificiranih kamioneta Tesla Cybertruck, financiranih privatnom donacijom, s ciljem tehnološke modernizacije i ušteda na gorivu i održavanju

Autonet.hr nedjelja, 9. studenog 2025. u 16:05

Policijska uprava Las Vegasa nedavno je pojačala svoju flotu s 10 vozila, ali ne bilo kakvih – njihovi će se policajci odsad voziti u električnim kamionetima, kontroverznim Teslinim Cybertruckovima. Svaka zapovjedna jedinica u tom gradu dobit će po jedan kamionet, a oni će biti namijenjeni patroliranju i nosit će taktičke alate potrebne za podršku na kritičnim intervencijama, poput onih kod kod barikada ili pucnjava.

Modifikacije na Cybertrucku je izvršio odjel UP.FIT tvrtke Unplugged Performance, prilagodivši vozila specifičnim policijskim potrebama. To uključuje krovnu svjetlosnu signalizaciju, nove naplatke i ostale dodatne prilagodbe po kojima se policijski primjerci razlikuju od standardnih modela. Nakon toga tvrtka Ink and Architectural Expo oblijepila je vozila policijskim oznakama.

Troškove nabave i opremanja ovih specijaliziranih vozila u potpunosti je pokrila donacija milijardera Bena Horowitza i njegove supruge Felicije Horowitz, tj. za kupnju modernih vozila nisu korištena sredstva poreznih obveznika. Policijska uprava procjenjuje da će svako vozilo tijekom petogodišnjeg razdoblja generirati minimalnu uštedu od 47.540 dolara.

To je izračunato na temelju trenutačnih cijena goriva i električne energije u Las Vegasu – jedno vozilo godišnje će donositi uštede na razini između 8.800 i 12.000 dolara samo na gorivu, uz dodatnih oko 3.500 dolara na održavanju. U policiji se nadaju da će im Cybetruckovi poslužiti i dulje od standardnih pet godina, oslanjajući se pritom na Teslino osmogodišnje jamstvo.

 
 


Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija