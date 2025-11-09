Policija u Las Vegasu dobila 10 Cybertruckova

Policijska uprava Las Vegasa predstavila je flotu modificiranih kamioneta Tesla Cybertruck, financiranih privatnom donacijom, s ciljem tehnološke modernizacije i ušteda na gorivu i održavanju

Policijska uprava Las Vegasa nedavno je pojačala svoju flotu s 10 vozila, ali ne bilo kakvih – njihovi će se policajci odsad voziti u električnim kamionetima, kontroverznim Teslinim Cybertruckovima. Svaka zapovjedna jedinica u tom gradu dobit će po jedan kamionet, a oni će biti namijenjeni patroliranju i nosit će taktičke alate potrebne za podršku na kritičnim intervencijama, poput onih kod kod barikada ili pucnjava.

Modifikacije na Cybertrucku je izvršio odjel UP.FIT tvrtke Unplugged Performance, prilagodivši vozila specifičnim policijskim potrebama. To uključuje krovnu svjetlosnu signalizaciju, nove naplatke i ostale dodatne prilagodbe po kojima se policijski primjerci razlikuju od standardnih modela. Nakon toga tvrtka Ink and Architectural Expo oblijepila je vozila policijskim oznakama.

Troškove nabave i opremanja ovih specijaliziranih vozila u potpunosti je pokrila donacija milijardera Bena Horowitza i njegove supruge Felicije Horowitz, tj. za kupnju modernih vozila nisu korištena sredstva poreznih obveznika. Policijska uprava procjenjuje da će svako vozilo tijekom petogodišnjeg razdoblja generirati minimalnu uštedu od 47.540 dolara.

To je izračunato na temelju trenutačnih cijena goriva i električne energije u Las Vegasu – jedno vozilo godišnje će donositi uštede na razini između 8.800 i 12.000 dolara samo na gorivu, uz dodatnih oko 3.500 dolara na održavanju. U policiji se nadaju da će im Cybetruckovi poslužiti i dulje od standardnih pet godina, oslanjajući se pritom na Teslino osmogodišnje jamstvo.