Porscheov bežični punjač za Cayenne brži je od žice, ali papreno skup

Novi Porsche Cayenne EV dolazi s opcijom bežičnog punjenja snage 11 kW, što je brže od standardnih kućnih punjača. Iako je sustav iznimno praktičan i učinkovit, početna cijena glavna je prepreka za kupce

U nastojanju da kućno punjenje električnih automobila učine jednostavnim poput točenja goriva, proizvođači automobila počinju mijenjati sam ritual. Porsche je tako, još i prije službenog predstavljanja potpuno električnog Cayennea, potvrdio razvoj kompleksne tehnologije induktivnog punjenja. Sada kada je električni Cayenne stigao na ceste, brand se priprema lansirati opcionalni bežični sustav za sve one koji kod kuće žele preskočiti spajanje kabela.

Sustav se temelji na masivnoj podnoj ploči teškoj 50 kilograma, koja se spaja u zidnu utičnicu i sadrži veliku zavojnicu odašiljača. Ploča pretvara izmjenični napon iz električne mreže u istosmjerni, a kako se Cayenne pozicionira iznad nje, sekundarna zavojnica ispod prednjeg dijela vozila počinje primati energiju. Porsche navodi da njihova tehnologija podržava punjenje snagom do 11 kW. Zanimljivo je da, kako primjećuje Jason Fenske s kanala Engineering Explained, Porscheov vlastiti mobilni punjač za američko tržište nudi najviše 9,6 kW, što bežičnu opciju čini bržom od klasičnog kućnog punjenja kabelom.

Kako funkcionira i koliko je učinkovito?

Kako bi parkiranje bilo što jednostavnije, bežični punjač dolazi s posebnim softverom unutar Cayenneove Surround View funkcije. Zaslon u automobilu prikazuje položaj prijemnika blizu prednje osovine, dok zeleni krug na tlu označava poziciju podne ploče. Vozač samo treba namjestiti vozilo tako da zelena točka bude unutar kruga i punjenje može započeti. Za optimalne performanse, zračni ovjes Cayennea automatski će spustiti vozilo na idealnu udaljenost od ploče.

Prije početka prijenosa energije, sustav automatski razmjenjuje podatke, uključujući i lozinku, kako bi se spriječila eventualna krađa električne energije. Iako se bežični sustavi često smatraju neučinkovitima, Porscheovi inženjeri tvrde da ovaj sustav u stvarnim uvjetima postiže učinkovitost između 89 i 92 posto, što je znatno iznad minimalnih 85 posto koje zahtijeva važeći standard. Usporedbe radi, klasično punjenje putem standardne kućne utičnice (Level 1) na Cayenneu ima učinkovitost od svega 60 posto, što bežičnu ploču čini osjetno naprednijom opcijom. Zainteresirani kupci ne trebaju brinuti ni o sigurnosti - podna ploča je vodootporna i opremljena senzorima koji detektiraju strana tijela i automatski prekidaju punjenje ako se nešto nađe između ploče i vozila.

Visoka cijena za bežičnu praktičnost

Iako je sustav bez sumnje praktičan, on je i vrlo skup. Prema dostupnim informacijama, cijena u SAD-u iznosi oko 6.500 dolara za podnu ploču, dok ugradnja potrebnog hardvera u sam Cayenne košta dodatnih 1.650 dolara, što ukupni trošak diže na više od 8.000 dolara (oko 7.500 eura) prije poreza. Analiza dugoročnih troškova koju je proveo Fenske pokazuje da stvarni trošak uopće ne leži u cijeni električne energije. Na prijeđenih 320.000 kilometara, razlika u trošku struje između bežičnog punjenja i klasičnog Level 2 punjača iznosi tek oko 1.000 dolara. S obzirom na prosječnu godišnju kilometražu, za dostizanje te razlike trebalo bi oko 15 godina, što znači da je visoka početna cijena hardvera glavna financijska prepreka.

Važno je napomenuti da ova tehnologija neće biti dostupna za naknadnu ugradnju na postojeće Porscheove električne modele poput Taycana ili Macana, jer njihova šasija nema predviđen prostor za ugradnju prijemne ploče. Porscheov partner u razvoju ove tehnologije navodno je tvrtka WiTricity, jedan od lidera na rastućem tržištu bežičnog punjenja za električna vozila.