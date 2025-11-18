Poticaji za električne automobile za pravne osobe: kineski BYD najtraženiji

Na sjednici u HGK-u predstavljeni su rezultati poziva za sufinanciranje vozila na alternativna goriva. Među pravnim osobama najtraženija su osobna vozila, a kineski BYD bilježi čak 31,9% prijava

Na redovitoj sjednici Udruženja trgovine motornim vozilima, održanoj prošloga tjedna u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavio je preliminarne rezultate javnog poziva za kupnju novih vozila na alternativna goriva. Aleksandar Halavanja, voditelj Službe za sustavno gospodarenje energijom u Fondu, iznio je podatke vezane uz poziv koji je bio otvoren od 15. do 20. listopada 2025. godine.

Sredstva za ovaj poziv osigurana su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a natječaj je bio namijenjen isključivo pravnim osobama, uz izuzeće onih registriranih za prijevoz putnika, cestovni prijevoz robe te leasing usluge.

Prema prezentiranim podacima, najveći interes vlada za sufinanciranje osobnih vozila, odnosno motornih vozila za prijevoz putnika do osam sjedišta, koja čine čak 78% svih prijava. Slijede prijave za motorna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 3,5 tone s udjelom od 12%, dok se najmanji broj zahtjeva, njih 8%, odnosi na laka motorna vozila na dva kotača, odnosno mopede.

BYD prednjači

Analizom prijava prema markama vozila, vidljiva je značajna dominacija kineskog proizvođača BYD, za kojeg se odlučilo čak 31,9% prijavitelja. Na drugom mjestu nalazi se Tesla s 10% udjela, dok Hyundai drži 5,4%. Ostali proizvođači zabilježili su manje udjele: Škoda (5%), Renault (4,8%), BMW (3,6%), dok Opel i Volkswagen imaju po 3%. Na začelju ljestvice najtraženijih nalaze se Toyota s 2,8% i Peugeot s 2,4% prijava.

Halavanja je naglasio kako su ovi rezultati privremeni te su moguće promjene u slučaju odustajanja prijavitelja ili promjene odabranog modela. Očekuje se kako će obrada svih zaprimljenih prijava biti dovršena do kraja tekuće godine. Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 21,2 milijuna eura, a u slučaju da nakon obrade preostane raspoloživih sredstava, poziv će biti ponovno otvoren sve do potpunog iskorištenja budžeta.

Najava novih poticaja

Uz predstavljene rezultate, istaknuto je kako je trenutno u tijeku javno savjetovanje za novi poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Ovaj nadolazeći natječaj, vrijedan 45 milijuna eura, bit će usmjeren na one skupine koje su bile isključene iz prethodnog poziva. Konkretno, riječ je o sufinanciranju električnih automobila za poduzeća i obrte koji su registrirani za djelatnosti cestovnog prijevoza robe ili taksi usluge.